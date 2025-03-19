В Украину экстрадировали из Испании застройщика, который обманул инвесторов 42-х новостроек Киева и уехал за границу.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным прессы, речь идет об Анатолии Войцеховском.

Ранее его дважды задерживали, дважды отправляли под стражу, но он уплатил залоги и сбежал за границу. Его объявили в международный розыск и нашли в Испании.

По данным следствия, его компании незаконно строили ЖК на самовольно занятых участках без полного пакета разрешительной документации по ценам на 30-40% ниже рыночных. В итоге значительное количество домов так и не достроили, в эксплуатацию ввели лишь несколько, а обманутые инвесторы до сих пор не могут зарегистрировать право собственности на эти квартиры и подключиться по постоянной схеме к коммунальным сетям.

В этот раз Войцеховского снова отправили в СИЗО под залог в 20 миллионов гривен.

Ранее мы рассказывали, что ВАКС отправил застройщика Микитася под домашний арест по делу о завладении средствами Минобороны.

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