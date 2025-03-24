Российский актер Михаил Ефремов выйдет из колонии: ему одобрили условно-досрочное освобождение.

Такой вердикт вынсе Алексеевский районный суд Белгородской области.

Со слов прокурора, цель уголовного наказания достигнута, поэтому Ефремову больше не надо сидеть в колонии. С оговоркой: в случае освобождения актеру нужно запретить управлять транспортом на 3 года, пишут российские СМИ.

На заседании суда Ефремов признался, что его "главный враг - это алкоголь".

"И я исключаю его из своей жизни", - сказал он по видеосвязи из колонии.

Обвинение, прокуратура, адвокат и колония согласились с решением об УДО.

Незадолго до заседания суда СМИ сообщали, что одной из причин одобрения прошения Ефремлова об условно-досрочном освобождении стали проблемы со здоровьем. Врачи подтвердили, что у актера есть проблемы с легкими. Кроме того, актер заявлял, что неоднократно раскаивался, исповедовался и причащался в храме. Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По его заверению, все прошлые выговоры он переосмыслил и "к воле готов".

Между тем Ефремов в колонии стал ведущим утренней зарядки. Запись с его командами слышна во всех прилегающих к исправительному учреждению районах Алексеевки Белгородской области.

Как пишут российские телеграм-каналы, каждое утро отсчет Ефремова "Раз, два, три, четыре!" разносится далеко за пределы колонии на протяжении часа, на что уже жалуются местные жители.

Напомним, 8 июня 2020 года в Москве произошло ДТП с участием Ефремова: будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре мегаполиса и врезался в фургон Lada, убив ехавшего в нем курьера Сергея Захарова.

Пресненский суд Москвы 8 сентября того же года приговорил Ефремова к восьми годам колонии. А 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания Ефремову до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.