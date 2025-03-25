Апелляционная палата швейцарского суда сняла обвинения в коррупции с бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини.

Об этом сообщает служба новостей BBC News.

Бывших футбольных чиновников обвиняли в присвоении двух миллионов швейцарских франков.

Как мы писали, в 2011 году бывших президентов ФИФА и УЕФА Зеппа Блаттера и Мишеля Платини соответственно обвинили в мошенничестве, подделке документов, ненадлежащем управлении и присвоении двух миллионов швейцарских франков. Сообщалось, что Блаттер передал эту сумму Мишелю Платини в рамках устного соглашения. Прокуратура считала, что платеж был произведен без законных оснований и нанес ущерб активам ФИФА. При этом Блаттер и Платини утверждали, что платеж был согласован устно в качестве оплаты работы Платини в роли консультанта с 1998 по 2002 годы.

Оба функционера отвергали обвинения в коррупции, но ФИФА отстранила от футбола Блаттера и Платини на восемь лет, позже срок сократили до шести.

На посту главы ФИФА Йозефа Блаттера в феврале 2016 года заменил Джанни Инфантино.

В 2022 году суд низшей инстанции Швейцарии после семилетнего расследования оправдал чиновников, однако прокуратура обжаловала это решение и потребовала приговорить Платини и Блаттера к отбыванию наказания сроком в 20 месяцев условно с двухлетним испытательным сроком.