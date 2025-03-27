В центре испанского города Бадахос обнаружили тело 13-летнего украинского мальчика. Об этом сообщает elDiario со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, причина смерти остается неизвестной.

Представитель правительства автономного сообщества Эстремадура Хосе Луиса Кинтаны заявил, что точную причину смерти можно будет установить только после вскрытия, которое планируется провести во вторник.

Он отметил, что пока ни одна из версий не подтверждена официально, и власти воздерживаются от комментариев по поводу возможных причин трагедии.

С заявления мамы, мальчик ушел на прогулку в 17:30 в воскресенье и пропал. После этого связь с ним была потеряна.

Тело нашли в понедельник в зеленой зоне парка Легион, недалеко от цитадели Бадахоса. Как долго тело находилось в парке, не уточняется.

Мальчик приехал в Испанию с мамой после начала полномасштабной войны.

Ранее в Германии бесследно пропала 9-летняя украинка. Это случилось утром, когда она направлялась в школу. Через неделю тело убитой Валерии обнаружили вдали от лесных тропинок, в непроходимых лесных зарослях около города Дёбельн, примерно в трех километрах от квартиры, где девочка жила с семьей.