Этой ночью в Украине переводят часы на летнее время. То есть, на один час вперед.

Перевод стрелок сохранился, несмотря на законопроет о его отмене, принятый в минувшем году - но так и не подписанный Зеленским.

Напоминаем, почему в Украине так и не отменили сезонный перевод часов. И каким с завтрашнего дня будет время относительно Европы и России.

Куда Украина будет переводить стрелки часов

В ночь с 29 на 30 марта 2025 года Украина перейдет на летнее время.

В 3:00 ночи стрелки часов необходимо перевести на один час вперед — на 4:00. ​

Сделать это можно и сегодня, в субботу, перед сном.

Дискуссии о переводе часов в Украине

В Украине перевод часов начали практиковать летом 1981 года, как и во всех странах Советского Союза. После распада СССР эта традиция сохранилась. В 2011 году Россия отказалась от сезонного перевода часов. Украина последовала ее примеру, но вскоре вернула прежний порядок из-за общественного недовольства.

На протяжении следующих десяти лет этот вопрос периодически поднимался, но активно обсуждаться он начал в марте 2021 года, когда в парламенте был предложен соответствующий законопроект. Однако из-за значительной критики Рада не приняла его, отправив на доработку. К повторному рассмотрению депутаты вернулись спустя три года.

Среди основных аргументов противников отмены перевода часов было неудобство для различных регионов: летом на востоке страны рассвет наступал бы уже в три часа ночи, а закат – после девяти вечера, тогда как зимой на западе темнело бы слишком рано.

Вице-спикер Руслан Стефанчук, автор законопроекта, утверждал, что сезонный перевод часов негативно влияет на здоровье, способствуя развитию сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний из-за нарушения биоритмов. Кроме того, он ссылался на исследования, согласно которым перевод времени не способствует экономии электроэнергии.

Многие при этом усматривали в этом попытку "отвязаться" от московского времени, больше синхронизировавшись с европейским. Хотя Европа продолжает переводить часы.

16 июля 2024 года Рада приняла законопроект об отмене сезонного перевода часов во втором чтении. Его поддержал 261 депутат. Однако для вступления в силу документ должен был подписать Владимир Зеленский, но в итоге до сих пор не сделал этого.

Одной из причин такого решения президента, по мнению экспертов, – опасение роста энергопотребления в условиях дефицита электроэнергии.

Именно по этой причине Академия наук высшей школы после принятия законопроекта призвала Зеленского ветировать его.

"Принятие в целом законопроект будет означать, что в конце июня в Киеве отныне будет светать уже в 3 утра, а темнеть в 20 вечера (сейчас - в 4 и в 21 соответственно). Это существенно увеличит расходы учреждений, предприятий и домохозяйств на электрическое освещение в вечерние часы весной, летом и осенью, что будет иметь особенно ощутимый эффект в условиях постоянных отключений электроэнергии, вызванных разрушениями энергетической инфраструктуры", - говорится в их сообщении.

Какой будет разница во времени с соседями

После перевода часов на летнее время, киевское время будет совпадать с основным российским - а также с Крымом, частями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области, которые сейчас живут по Москве.

Относительно Европы - летом в Украине будет на один час больше, потому что в ЕС также переводят стрелки на час вперед.

Советы для здоровье после перехода на летнее время

Переход на летнее время может повлиять на самочувствие из-за сокращения продолжительности сна на час. Как это предотвратить?

В день перед переходом:



1. Лягте спать хотя бы на 30–40 минут раньше, чем обычно – это немного смягчит утренний шок.

2. Ограничьте кофеин после 15:00 – чтобы легче уснуть раньше.

3. Проведите вечер в спокойной обстановке – приглушите свет, не зависайте в гаджетах перед сном.

4. Настройте будильник на 20–30 минут раньше обычного – так утро после перевода не будет резким стрессом.

5. Не ешьте тяжёлую пищу на ночь – это ухудшает качество сна.

После перевода часов:



6. Вставайте сразу после будильника – не откладывайте подъём, это только усилит сонливость.

7. Выйдите на улицу утром или откройте шторы – дневной свет поможет телу перестроиться.

8. Сделайте небольшую зарядку или выпейте воды – это поможет быстрее проснуться.

9. Не перегружайте день важными делами – если есть возможность, дайте себе время привыкнуть.

10. Ложитесь спать в привычное время (по новым часам) – даже если не хочется, так адаптация пройдёт быстрее.

Если чувствуете сильную усталость, можно подремать днём, но не дольше 20 минут, иначе это собьёт режим.