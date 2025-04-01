В Китае выдали первые две лицензии летающим такси.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Лицензии получили компании EHang Holdings и Hefei Hey Airlines.

Это был последний документ, необходимый им для запуска. Однако когда в Китае появятся первые летающие такси, не уточняется.

Пекин считает сектор полетов на малых высотах важным для своего дальнейшего экономического роста и прогнозирует, что уже в этом году он вырастет до 207 миллиардов долларов США.

Напомним, в прошлом году американская компания Tesla представила беспилотные такси Cybercab и автобус Robovan. В них вообще нет руля и педалей.

Ранее мы рассказывали, что несколько лет назад в Германии удачно протестировали летающее такси-беспилотник. Волокоптер-такси на тяге электродвигателей кружил около музея Mercedes-Benz на протяжении четырех минут. Пилот управлял им, находясь на земле, пассажиров в кабине также не было.

А перед этим в Женеве показали первый серийный автомобиль, который умеет летать. Голландская компания PAL-V назвала свой продукт Liberty Pioneer Edition.