Американский актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии, в том числе несовершеннолетними. Дело расследует подразделение прокуратуры Румынии по борьбе с организованной преступностью (DIICOT) в городе Ясса.

Об этом сообщает румынский портал Hotnews со ссылкой на правоохранителей.

По версии следствия, актер занимался сексом с пятью женщинами, которых принудили к проституции. Одна из предполагаемых жертв дала подробные показания и рассказала, что это произошло в Каннах.

Организатором преступной сети торговли людьми считают румынского бизнесмена Морела Боля, задержанного в 2022 году. Несовершеннолетних девушек вербовали через неправительственную организацию и модельное агентство.

"В период 2000–2016 годов несколько пострадавших, будучи на тот момент несовершеннолетними, были завербованы через неправительственную организацию и модельное агентство, созданные в муниципалитете Яссы, и впоследствии подверглись сексуальной эксплуатации с применением психологического принуждения (манипуляций и эмоционального насилия)", - заявили в DIICOT.

Самого Ван Дамма обвиняют в "использовании услуг лица, заведомо подвергающегося эксплуатации". В DIICOT подтвердили подачу жалобы, в которой фигурирует актер, а дело приняли к производству.

Это не первый случай, когда бельгийского актера обвиняют в подобном деле. В 2022 году бельгийская прокуратура начала против него расследование после жалобы на сексуализированное насилие, которое предположительно произошло в августе 2021 года в брюссельском баре. Тогда 33-летняя женщина заявила, что актер попытался напасть на нее, предлагая вступить в интимные отношения. Полиция возбудила дело, однако Ван Дамм обвинения отверг.

Напомним, в 2022 году артист посетил украинских военных в Закарпатской области.

Также у Ван Дамма отношения с уроженкой Кривого Рога Аленой Кавериной. В 2020 году актер подарил ей Mercedes-Benz GLE, о чем она рассказала в своих социальных сетях.