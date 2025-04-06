В Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как стало известно, заморозки в воздухе (0…-5°C) ожидаются ночью 7 апреля в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, Киеве и регионе.

Отмечается, что они сохранятся с 8 по 11 апреля по всей Украине.

Предупреждается о гололеде на дорогах - в ночь на 7 апреля в Киеве и регионе, западных, северных и центральных регионах. Спасатели призывают водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах.

Напомним, Одесскую область и запад Украины уже накрывает снегом. Снегопады также уже подходят и к Киевской области.

На вершине горы Поп Иван уже выпало около 30 см снега. Ненастье сопровождается сильными порывами ветра и ограниченной видимостью.

Спасатели предостерегают от походов в горы.

Ранее мы писали о том, что накануне пресс-центр "Укргидрометцентра" предупреждал украинцев о большой вероятности заморозков, которые станут следствием похолодания.

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