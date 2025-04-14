Страстная неделя — это последняя неделя Великого поста, которая предваряет главный христианский праздник — Пасху.

В 2025 году она начинается 14 апреля (Понедельник) и завершается 19 апреля (Суббота).

Каждый день этой недели называется Великим и имеет особое духовное значение, посвящённое последним дням земной жизни Иисуса Христа, Его страданиям (отсюда и название "Страстная"), распятию и погребению.

Это время — для покаяния, молитвы, переосмысления своей жизни, отказа от суеты и погружения в тишину. Описание Страстной недели по дням, правила поведения и питания по дням — в нашем материале.

Описание Страстной недели по дням

Великий Понедельник (14 апреля)

Христос проклинает бесплодную смоковницу — символ духовной бесплодности. Верующие призваны задуматься о своей душе, плодах веры и поступках.

Великий Вторник (15 апреля)

Иисус учит притчами о Царстве Божием, предостерегает от лицемерия. День молитвы, духовного размышления.

Великая Среда (16 апреля)

День, когда Иуда предал Христа за 30 сребреников. Это время — для покаяния и переоценки своих поступков.

Чистый Четверг (17 апреля)

Тайная вечеря, установление Таинства Евхаристии. В церквях совершается вечернее богослужение. Верующие стремятся причаститься.

Страстная Пятница (18 апреля)

Самый строгий и скорбный день — день распятия и смерти Христа. В храмах совершается вынос Плащаницы. Это время молчания, тишины и глубокой молитвы.

Великая Суббота (19 апреля)

День покоя. Христос пребывает во гробе. Верующие готовятся к Пасхе, освящают куличи и яйца. Вечером — пасхальное богослужение.

Что можно и нельзя делать по дням Страстной недели перед Пасхой

Общие запреты на всю неделю:

ссоры, обиды, грубость;

веселье, громкая музыка, праздные развлечения;

свадьбы, венчания и любые торжества;

занятия тяжелым физическим трудом (особенно в Пятницу);

употребление мяса, молочных продуктов, алкоголя.

Что можно и нужно:

посещать богослужения, особенно в Четверг, Пятницу и Субботу;

молиться, соблюдать тишину, заниматься благотворительностью;

очистить дом и душу — генеральная уборка часто проводится в Великий Четверг.

Что можно есть: меню на Страстную неделю по дням

Питание на этой неделе особенно строгое. Ниже — ориентировочное постное меню по дням:

Понедельник – Среда (14–16 апреля):

Разрешено: сырые и варёные овощи, каши на воде, хлеб, фрукты, орехи.

Еда без масла.

Чистый (Великий) Четверг (17 апреля):

Разрешено: горячая пища с растительным маслом (разрешено послабление в честь Тайной вечери)

Меню: тушёные овощи, гречка с подсолнечным маслом, хлеб, компот

Страстная (Великая) Пятница (18 апреля):

Самый строгий день.

Рекомендуется: полное воздержание от пищи до вечера. Допускается вода, немного хлеба или сухофрукты.

Великая Суббота (19 апреля):

Умеренное питание: овощи, хлеб, фрукты. Масло не рекомендуется.

До начала Пасхальной службы желательно соблюдать строгий пост.