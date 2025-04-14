Страстная неделя — это последняя неделя Великого поста, которая предваряет главный христианский праздник — Пасху.
В 2025 году она начинается 14 апреля (Понедельник) и завершается 19 апреля (Суббота).
Каждый день этой недели называется Великим и имеет особое духовное значение, посвящённое последним дням земной жизни Иисуса Христа, Его страданиям (отсюда и название "Страстная"), распятию и погребению.
Это время — для покаяния, молитвы, переосмысления своей жизни, отказа от суеты и погружения в тишину. Описание Страстной недели по дням, правила поведения и питания по дням — в нашем материале.
Описание Страстной недели по дням
Великий Понедельник (14 апреля)
Христос проклинает бесплодную смоковницу — символ духовной бесплодности. Верующие призваны задуматься о своей душе, плодах веры и поступках.
Великий Вторник (15 апреля)
Иисус учит притчами о Царстве Божием, предостерегает от лицемерия. День молитвы, духовного размышления.
Великая Среда (16 апреля)
День, когда Иуда предал Христа за 30 сребреников. Это время — для покаяния и переоценки своих поступков.
Чистый Четверг (17 апреля)
Тайная вечеря, установление Таинства Евхаристии. В церквях совершается вечернее богослужение. Верующие стремятся причаститься.
Страстная Пятница (18 апреля)
Самый строгий и скорбный день — день распятия и смерти Христа. В храмах совершается вынос Плащаницы. Это время молчания, тишины и глубокой молитвы.
Великая Суббота (19 апреля)
День покоя. Христос пребывает во гробе. Верующие готовятся к Пасхе, освящают куличи и яйца. Вечером — пасхальное богослужение.
Что можно и нельзя делать по дням Страстной недели перед Пасхой
Общие запреты на всю неделю:
- ссоры, обиды, грубость;
- веселье, громкая музыка, праздные развлечения;
- свадьбы, венчания и любые торжества;
- занятия тяжелым физическим трудом (особенно в Пятницу);
- употребление мяса, молочных продуктов, алкоголя.
Что можно и нужно:
- посещать богослужения, особенно в Четверг, Пятницу и Субботу;
- молиться, соблюдать тишину, заниматься благотворительностью;
- очистить дом и душу — генеральная уборка часто проводится в Великий Четверг.
Что можно есть: меню на Страстную неделю по дням
Питание на этой неделе особенно строгое. Ниже — ориентировочное постное меню по дням:
Понедельник – Среда (14–16 апреля):
Разрешено: сырые и варёные овощи, каши на воде, хлеб, фрукты, орехи.
Еда без масла.
Чистый (Великий) Четверг (17 апреля):
Разрешено: горячая пища с растительным маслом (разрешено послабление в честь Тайной вечери)
Меню: тушёные овощи, гречка с подсолнечным маслом, хлеб, компот
Страстная (Великая) Пятница (18 апреля):
Самый строгий день.
Рекомендуется: полное воздержание от пищи до вечера. Допускается вода, немного хлеба или сухофрукты.
Великая Суббота (19 апреля):
Умеренное питание: овощи, хлеб, фрукты. Масло не рекомендуется.
До начала Пасхальной службы желательно соблюдать строгий пост.