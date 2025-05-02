На Куликовом поле в Одессе мужчина бросался с ножом на полицию, которая патрулирует территорию у Дома профсоюзов по случаю годовщины трагедии 2 мая 2014 года.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По данным пабликов, нападавший ранил полицейского, а ему прострелили обе ноги.

В целом в день годовщины трагический событий 2 мая 2014 года в Одессе обстановка у Дома профсоюзов была спокойной. Жители города приходят возлагать цветы на Куликово поле. При входе их встречает очень строгий контроль, полиция требует паспорта.

По площади ходит полиция диалога, а также обычные полицейские с автоматами. Один из правоохранителей вооружен антидроновым ружьем.

Напомним, 2 мая в ходе столкновений сторонников Майдана и антимайдановцев погибли десятки людей. Большинство из них - это антимайдановцы, которые сгорели заживо или умерли от других неестественных причин в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

Ранее "Страна" приводила реконструкцию этих событий.

В марте Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить компенсации жертвам трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, во время которой произошел пожар в Доме профсоюзов.