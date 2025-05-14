Одним из проблемных моментов завершения войны и в Украине, и в России часто называют проблему военных, которые вернутся с фронта с психологическими травмами, что может вызвать всплеск преступности и насилия.



Тем более что уже есть пример возвращения с войны заключенных, получивших освобождение после подписания контракта с минобороны РФ, которые отметились многочисленными преступлениями.



Более того, эту проблему западные СМИ называют одной из причин, по которой глава Кремля Владимир Путин может отказаться от перемирия ("он боится возвращения военных с фронта"). А в Чехии, например, видят угрозу роста криминалитета из-за того, что украинские ветераны войны поедут в Евросоюз.



Безусловно, после каждой войны подобные проблемы возникали – люди возвращаются с фронта с ПТСР, и потому часто после наступления мира отмечается всплеск преступности.



Однако масштаб этой проблемы, в случае завершения войны в Украине, для обеих стран напрямую зависит от ответа на два вопроса.



Первый – будет ли проведена массовая демобилизация армии, либо после войны ее численность сохранится плюс-минус на нынешнем уровне. Или, как вариант, демобилизация будет лишь добровольной (кто хочет – уходит на гражданку, кто не хочет - остается на службе).



Второй – будут ли в армии платить и далее зарплаты гораздо большие, чем в среднем по стране (пусть и не такие большие, как сейчас).



Если массовой демобилизации не проведут, а высокие зарплаты останутся, то резкого обострения проблем из-за вернувшихся с фронта не будет, так как таковых окажется очень мало.



Это сейчас в армию набрать народ проблемно, потому что есть угроза быть убитым. Если же война закончится и при этом зарплаты в армии останутся большими, то и украинское, и российское войско станет крайне привлекательным местом работы: приличный доход, казенное обеспечение, многочисленные льготы, уважение и статус в обществе. Из не воюющей армии с хорошими зарплатами большинство ныне служащих не уйдут (тем более что и в российской, и в украинской армии высокий процент выходцев из бедных слоев населения, которым на гражданке будет трудно найти работу с такой же зарплатой). Наоборот, будет стоять очередь из желающих подписать контракт.



Если объявят добровольную демобилизацию, то часть военных, безусловно, отправятся домой. Но это, как правило, будут люди, которые понимают, чем они на гражданке займутся, – те, у кого есть хорошая работа либо свой бизнес. И такие как раз в меньшей степени могут стать угрозой для общества, так как относительно быстро вернутся к нормальной жизни.



А вот самый проблемный контингент служить останется. И будет проходить послевоенный курс "психологической реабилитации" под чутким присмотром отцов-командиров, которые в обеих армиях за годы войны выработали широкий инструментарий мер воздействия на бойцов, демонстрирующих признаки неадекватного поведения.