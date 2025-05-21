Формат G8 (стран "Большой восьмерки") был гораздо лучше, чем формат "семерки", Западу не следовало отказываться от него, разрывая отношения с Россией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

"Было бы намного лучше, если бы Россия была в "Большой восьмерке". Знаете, многие люди скажут: "О, это прозвучало, будто если бы Россия была в составе, у вас, возможно, не было бы этой войны". И если бы у вас был другой президент, у вас бы тоже не было войны", - сказал Трамп.

Россию исключили из G8 в июне 2014 года после оккупации Крыма. Лидеры G7 заявили, что не могут продолжать сотрудничество с Россией в рамках G8, пока она не изменит свою политику.

Ранее сегодня сообщалось, что США блокируют антироссийские формулировки в готовящемся заявлении G7. Перед этим Штаты уже блокировали формулировки с осуждением РФ в других международных институтах, говоря, что это может сорвать мирные переговоры.

Напомним, накануне госсекретарь Марко Рубио заявил, что угроза новых санкций может вывести Россию из переговоров об Украине, поэтому Трамп воздерживается от них.