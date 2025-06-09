В Украине начали разворачивать пункты сборки боевых беспилотников в частных домах.

Об этом сообщает испанская газета El Pais.

По информации издания, такой проект "гаражного ВПК" презентовали президенту Украины Владимиру Зеленскому в феврале, однако мастерские были запущены еще в прошлом году.

В одном из подобных домов, расположенных неподалеку от Покровска Донецкой области, удается собирать около 20 дронов ежедневно. Иногда количество собранных беспилотников доходит до 100. При этом на предприятии работают около 12 человек. Снаружи место выглядит как обычный дом, и "невозможно угадать, что происходит внутри", пишет издание.

Мастерские, "растущие как грибы", стали ключевыми для пяти подразделений БпЛА, которые держат оборону на сотнях километров фронта. Дроны им поставляют как волонтеры, так и государство.

В такие дома прибывают дроны гражданского назначения, а их за полчаса переделывают в боевые. Большинство дронов - это FPV-модели, которые после запуска не возвращаются.

Недавно западные СМИ писали, что в Вооружённых силах Украины начался дефицит ударных беспилотников, управляемых оператором в режиме реального времени.

Ситуация осложняется тем, что Китай прекратил поставки дронов Украине.