Кембриджские ученые приступили к работе по созданию искусственной человеческой ДНК, пишет Би-би-си.

Ранее подобные исследования были категорически запрещены из-за опасений перспективы создания "дизайнерских детей" с заранее запрограммированными характеристиками или непредсказуемым и необратимым последствиям.

Однако теперь британский Wellcome Trust - крупнейшая медицинская благотворительная организация мира - выделила на проект первые 10 млн фунтов, заявив, что потенциальные выгоды превышают риски. Например, это может помочь найти лекарства от неизлечимых на сегодняшний день генетических заболеваний.

"Мы хотим научиться создавать устойчивые к той или иной болезни клетки, которыми можно будет замещать пораженные участки тканей и органов - например, печени, сердца или даже иммунной системы", - говорит один из ведущих участников проекта Джулиан Сейл.

Каждая клетка нашего организма, за исключением эритроцитов, содержит молекулу, называемую ДНК, которая несет в себе необходимую ей генетическую информацию. ДНК состоит всего из четырех гораздо меньших блоков, называемых A, G, C и T, которые повторяются снова и снова в различных комбинациях. Удивительно, но она содержит всю генетическую информацию, которая физически делает нас теми, кто мы есть. Проект "Геном человека" позволил ученым прочитать все гены человека, как штрих-код. Новая работа, которая сейчас идет, называется "Проект синтетического генома человека", потенциально делает огромный шаг вперед - она позволит исследователям не просто прочитать молекулу ДНК, но и создать ее части - возможно, однажды всю - молекулу за молекулой с нуля.

Первоочередная цель ученых - разработать способы построения все более крупных блоков человеческой ДНК, вплоть до того момента, когда они синтетически сконструируют человеческую хромосому. Они содержат гены, которые управляют нашим развитием, ремонтом и поддержанием. Затем их можно изучать и экспериментировать, чтобы узнать больше о том, как гены и ДНК регулируют наш организм.

По словам профессора Мэтью Херлза, директора Института Уэллкома Сэнгера, который секвенировал большую часть генома человека, многие заболевания возникают, когда эти гены выходят из строя, поэтому исследования могут привести к созданию более эффективных методов лечения.

"Создание ДНК с нуля позволяет нам проверить, как на самом деле работает ДНК, и проверить новые теории, поскольку в настоящее время мы можем сделать это только путем внесения изменений в ДНК, которая уже существует в живых системах", - утверждает учёный.

Ранее биологи выяснили, как вампиры могут полноценно питаться одной только кровью, а также генетики подтвердили легенды о происхождении правителей империи Инков.