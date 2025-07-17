Глава крупной американской IT-компании Astronomer Энди Байрон "погорел" на концерте известной группы Coldplay, когда оказался в кадре с любовницей.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Камера поцелуев обычно ищет влюбленные пары на трибунах и выводит изображение их романтических моментов на большой экран. Основатель стартапа Astronomer Энди Байрон оказался на видео обнимающимся с HR-менеджером своей фирмы Кристин Кэбот во время концерта группы Coldplay в Нью-Йорке. При этом он женат и имеет двоих детей.

Видео появилось в TikTok, неловкая ситуация набрала уже более 15 миллионов просмотров.

В ролике можно заметить, что Байрон поспешил выскользнуть из кадра, а Кэбот инстинктивно закрыла лицо руками.

Astronomer предлагает решения, связанные с искусственным интеллектом, считается одним из стартапов-единорогов с оборотом свыше миллиарда долларов.

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