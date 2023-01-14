Популярная колумбийская певица Шакира записала новую песню, в которой жестко раскритиковала отца своих детей и бывшего футболиста "Барселоны" Жерара Пике за отношения с другой девушкой - 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти, работающей в продюсерской компании экс-спортсмена.

Соответствующий клип опубликован на видеосервисе YouTube.

Шакира рассталась с Жераром Пике еще в июне прошлого года после 11 лет совместной жизни. Пара познакомилась во время съемок музыкального клипа для чемпионата мира по футболу в 2010 году. Шакира и Пике не оформляли брак, хотя стали родителями двоих детей.

Свою новую песню Шакира исполнила в студии известного аргентинского диджея и продюсера Bizarrap.

Весь текст произведения изобилует подколками Пике и его новой пассии. Так, в первом куплете есть следующие строки:

"Извини, я уже села в другой самолёт,

Я не вернусь, не хочу снова разочароваться,

Ты так усердно притворяешься чемпионом,

А когда я нуждалась в тебе, ты показал себя с худшей стороны,

Такая волчица, как я, не для новичков".

В припеве Шакира упомянула девушку Пике.

"Такая волчица, как я, не для парней вроде тебя,

Я переросла тебя - вот почему ты с девушкой, такой же, как ты сам".

Во втором куплете певица открыто обвиняет Пике в предательстве:

"Я делаю это, чтобы ты смирился - прожевал и проглотил,

Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять,

Я поняла, что критика в твой адрес - не моя вина.

Ты оставил меня с журналистами у двери и долгами в налоговой,

Ты думал, что сделаешь мне больно, но в итоге сделал меня сильнее".

В конце песни Шакира откровенно выражает свои чувства:

"Желаю тебе всего наилучшего с моей предполагаемой заменой,

Даже не знаю, что с тобой случилось, ты такой странный,

Я стою двух 22,

Ты променял Ferrari на Renault Twingo,

Ты променял Rolex на Casio.

Так много работы в зале,

Но поработай чуточку и с мозгами тоже".

Строчки про 22 являются отсылкой к возрасту пассии Пике, которая в два раза младше 45-летней певицы.

Отметим, что песня Шакиры набрала уже 75 млн просмотров на видеосервисе YouTube.

Напомним, Жерар Пике объявил о завершении карьеры в "Барселоне" в августе 2018 года.

Ранее мы писали, что в 2020 году Шакира рассказала, почему не хочет вступать в брак с отцом своих детей Жераром Пике. По словам певицы, "брак пугал ее до чертиков".