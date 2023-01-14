"Ты променял Ferrari на Renault". Певица Шакира в новой песне обрушилась на отца своих детей и его любовницу
Популярная колумбийская певица Шакира записала новую песню, в которой жестко раскритиковала отца своих детей и бывшего футболиста "Барселоны" Жерара Пике за отношения с другой девушкой - 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти, работающей в продюсерской компании экс-спортсмена.
Соответствующий клип опубликован на видеосервисе YouTube.
Шакира рассталась с Жераром Пике еще в июне прошлого года после 11 лет совместной жизни. Пара познакомилась во время съемок музыкального клипа для чемпионата мира по футболу в 2010 году. Шакира и Пике не оформляли брак, хотя стали родителями двоих детей.
Свою новую песню Шакира исполнила в студии известного аргентинского диджея и продюсера Bizarrap.
Весь текст произведения изобилует подколками Пике и его новой пассии. Так, в первом куплете есть следующие строки:
"Извини, я уже села в другой самолёт,
Я не вернусь, не хочу снова разочароваться,
Ты так усердно притворяешься чемпионом,
А когда я нуждалась в тебе, ты показал себя с худшей стороны,
Такая волчица, как я, не для новичков".
В припеве Шакира упомянула девушку Пике.
"Такая волчица, как я, не для парней вроде тебя,
Я переросла тебя - вот почему ты с девушкой, такой же, как ты сам".
Во втором куплете певица открыто обвиняет Пике в предательстве:
"Я делаю это, чтобы ты смирился - прожевал и проглотил,
Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять,
Я поняла, что критика в твой адрес - не моя вина.
Ты оставил меня с журналистами у двери и долгами в налоговой,
Ты думал, что сделаешь мне больно, но в итоге сделал меня сильнее".
В конце песни Шакира откровенно выражает свои чувства:
"Желаю тебе всего наилучшего с моей предполагаемой заменой,
Даже не знаю, что с тобой случилось, ты такой странный,
Я стою двух 22,
Ты променял Ferrari на Renault Twingo,
Ты променял Rolex на Casio.
Так много работы в зале,
Но поработай чуточку и с мозгами тоже".
Строчки про 22 являются отсылкой к возрасту пассии Пике, которая в два раза младше 45-летней певицы.
Отметим, что песня Шакиры набрала уже 75 млн просмотров на видеосервисе YouTube.
Напомним, Жерар Пике объявил о завершении карьеры в "Барселоне" в августе 2018 года.
Ранее мы писали, что в 2020 году Шакира рассказала, почему не хочет вступать в брак с отцом своих детей Жераром Пике. По словам певицы, "брак пугал ее до чертиков".