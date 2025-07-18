Россия почти уничтожила украинский парк танков М1 "Абрамс".

Об этом пишет The National Interest.

По данным издания, с момента поступления танков M1 "Абрамс" на фронт в прошлом году Украина потеряла 87% из полученных машин: согласно Military Watch Magazine, из 31 переданного танка в строю осталось лишь четыре.

"Хотя серия ОБТ "Абрамс" считается одной из самых современных и надёжных бронемашин, находящихся на вооружении сегодня, эта платформа столкнулась с трудностями в Украине. Множество проблем, начиная от отсутствия у Украины авиационной и артиллерийской поддержки и заканчивая нехваткой технических и механических специалистов и нехваткой личного состава и техники, способствовали неэффективности "Абрамса" на передовой"», – говорится в публикации.

Около года назад то же издание писало, что развёртываение "Абрамсов" в Украине оказалось неэффективным из-за российских беспилотников и противотанковых систем.

Тогда же сообщалось, что к концу лета прошлого года были уничтожены две трети поставленных в Украину американских "Абрамсов".