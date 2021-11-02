На минувших выходных в Риме прошла встреча стран Большой двадцатки.

Обсуждали в основном темы экологии, а из самых главных экономических вопросов - изменения по уплате глобального корпоративного налога международных корпораций (Facebook, Microsoft и др).

Во многом повестка перекликалась с той, по которой ранее уже были достигнуты договоренности более узким кругом - в рамках G7.

По итогам G20 можно отметить несколько важных решений:

Договоренности о прекращении финансирования внешних угольных проектов (то есть отказ от экспорта самых "грязных" технологий) - уже до конца 2021 года

Договоренности по глобальному потеплению - ограничить его на уровне 2 градусов против предыдущих 1,5% к доиндустриальному уровню. То есть по борьбе с изменениями климата решили немного сбавить темп, что неудивительно, учитывая размахи нынешнего энергетического кризиса. Впрочем, как говорит экономист Алексей Кущ, это можно расценивать как констатацию факта, что глобальное потепление идет быстрее, чем государства могут ему противостоять.

Бороться за экологию решили высадкой деревьев - их посадят триллион к 2030 году в самых пострадавших экосистемах.

Одобрены в рамках Большой двадцатки договоренности G7 по глобальному налогу - международные корпорации должны будут платить не менее 15% налога на прибыль в тех странах, где эту прибыль зарабатывают, а не выводить деньги в самые привлекательные налоговые юрисдикции. Для государств такое решение - это миллиарды дополнительных налогов. "И самое главное, что стало понятно, - сами компании-техногиганты", то есть потенциальные налогоплательщики, не будут этому сопротивляться, так как они фактически поприветствовали это решение", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Формально решения G20 - только рамочные. "Это своего рода меморандум, теперь страны должны имплементировать эти договоренности в национальное законодательство. Тем не менее они задают общее направление, в котором будут двигаться крупнейшие государства", - добавил Пендзин.

Украина не входит в G20, и, понятно, ни под чем не подписывалась. Но, учитывая европейский вектор развития, о котором говорят наши власти, по меньшей мере часть глобальных решений придется имплементировать и нам, в частности по экологии. "Тем более что Украина, по-сути, уже подписалась на экологические инициативы Европы. В парламенте уже в ближайшее время могут рассмотреть несколько экологических проектов, которые существенно ужесточат требования к предприятиям и штрафы за их нарушения. Особенно большой удар придется по добывающей промышленности. И это только начало", - говорит Пендзин. Кроме того, ключевые для нас экспортные рынки - это страны G20, в частности Европа. Поэтому их зеленый курс может сильно ударить по нашему экспорту и, соответственно, доходам. Особенно по такой "грязной" продукции, как металлургия.

Договоренности по глобальному налогу в теории могут принести нашей стране дополнительные деньги. Но еще нужно прописать под них отечественное законодательство. Да и сумма в итоге может оказаться не такой значительной, как кажется на первый взгляд.

Разбирались, что решила Большая двадцатка и что это значит для Украины.

Без России и Китая и с разочарованным Байденом

Встреча G20 прошла на минувших выходных в Риме неполным составом. Главы России и Китая присутствовали на ней в режиме видеоконференции, что "разочаровало" президента США Джо Байдена.

"Факт того, что Россия и Китай фактически не появились, вызывает разочарование. И я сам разочарован", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам G20.

Также он добавил, что Большая двадцатка должна сосредоточиться на том, «чего не выполняют Китай, Россия и Саудовская Аравия». "Тут речь идет по климатическим требованиям в отношении Китая, энергетическим - по России, и нефтяным - по Саудовской Аравии. Большую двадцатку сильно напрягли прогнозы Путина о нефти по 100 долларов, США в том числе через ОПЭК будет настаивать на увеличении добычи с тем, чтобы ценник на нефть держался в коридоре 65-70 долларов. Это противоречит стремлениям на максимизацию прибыли со стороны Саудовской Аравии", - пояснил экономист Алексей Кущ.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также заявил, что встреча стран Большой двадцатки не оправдала его надежд. Об этом он написал в своем Twitter.

Гуттериша разочаровал откат по экологии - в частности, то, что страны G20 решили немного сбавить темпы борьбы с глобальным потеплением, и договорились не допустить повышения температуры более чем на 2 градуса против прежней планки в 1,5 градуса (которая, кстати, была в проекте коммюнике).

Гутерриш написал, что теперь вся надежда на конференцию по климату в Глазго (COP 26), где этот вопрос также будет подниматься. Она началась в понедельник, 1 ноября (Зеленский произнес там речь).

Как заявил Гутеришш на этой конференции, зависимость от ископаемых видов топлива толкает человечество в пропасть, - передает CNN.

"Пришло время сказать "хватит". Хватит издеваться над биоразнообразием, хватит убивать самих себя углеродом, хватит относиться к природе как к выгребной яме, хватить жечь, копать и бурить все глубже и глубже - ведь мы копаем собственные могилы", - сказал Гутерриш.

Он добавил, что уровень моря поднимается вдвое быстрее, чем 30 лет назад. "Океаны горячее, чем когда бы то ни было, и продолжают быстро нагреваться. Часть джунглей Амазонии выбрасывает больше парниковых газов, чем поглощает", - заявил он, отметив, что по последним оценкам мир движется к катастрофическому повышению температуры на 2,7 градуса.

То есть по итогу саммит G20 прошел не так гладко, как рассчитывали.

"Впору говорить о расколе Большой двадцатки. Демарш России и Китая, который формально объяснялся карантинными требованиями, из-за чего их лидеры якобы не приехали лично, а выбрали формат видео-конференции, на самом деле может означать, что эти крупные страны не совсем согласны с повесткой G20. Что касается Китая, то его откровенно напрягают зеленые инициативы. Тем более на фоне масштабного энергокризиса в Поднебесной. Дальнейший зеленый курс может ограничить экономическое развитие Китая на уровне ниже 5% против привычных 7-8% в год. Понятно, что КНР в таком сценарии не заинтересована. Поэтому при сохранении на словах общей зеленой риторики, реальное внедрение экологических мер будет притормаживаться. Что касается России, то для нее неприемлема ультимативная энергетическая повестка, в частности увещевания о поставках дешевого газа в Европу и давления по этим поставкам", — говорит экономист Алексей Кущ.

О чем договорилась Большая двадцатка

По итогам саммита G20 было принято коммюнике. В нем прописали основные договоренности. Их можно разделить на несколько тематических блоков.

Об экологическом мы уже упомянули. Он на встрече Большой двадцатки был ключевым.

Среди других можно отметить следующие:

По экономике:

Борьба с трансграничной коррупцией и налоговыми гаванями.

Восстановление экономики после пандемии.

Акцент на быстром восстановлении туризма.

Возобновление поездок и путешествий.

Осторожный отказ от мер поддержки экономики - не сворачивать программы раньше времени.

Договоренности о прекращении тарифной войны между США и ЕС по торговле сталью и алюминием. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это «достижением». "Теперь этот вопрос решен. Это также поможет американским работникам, американскому бизнесу, американским потребителям. Такие американские символы, как компания Harley-Davidson, больше не будут подвергаться мерам со стороны европейцев, и теперь мы нашли общий язык с нашими ближайшими союзниками и партнерами", - сказал Блинкен в интервью CNN.

Отдельно стоит выделить пункт по глобальному налогу - договорились, что компании-гиганты должны платить не менее 15% налога на прибыль в тех странах, где эту прибыль заработали. То есть не выводить средства в "налоговые гавани".

Бороться с глобальными вызовами, усилить продовольственную безопасность.

По пандемии:

Обеспечить доступ к вакцинам и лекарствам от ковида.

Внедрять общие стандарты по международным поездкам, включая требования к сертификатам о вакцинации.

Вакцинация не менее 70% населения к середине 2022 года

Сокращение сроков разработки вакцин в условиях пандемии с 300 до 100 дней.

По энергетике:

Наладить диалог между производителями и потребителями (то есть поставщиками ресурса и импортирующими его странами).

Изучить вопросы энергобезопасности.

По миграции населения

Предпринять шаги по интеграции мигрантов.

Бороться с нелегальной миграцией.

Как видно, большинство пунктов весьма общие, они только задают направления, которых договорились придерживаться страны Большой двадцатки. Плюс практически все вопросы (в меньшей мере разве что тема ковида) уже обсуждались на саммите G7.

То есть теперь они одобрены более широким составом стран.

Что значат договоренности G20

Среди ключевых тем Большой двадцатки - климатические, в частности, по дальнейшему зеленому курсу, что предусматривает сокращение выбросов, закрытие угольных производств и угольных ТЭС, борьбы с углеродным следом не только в производстве, но и в товарах, которые сходят с "грязных" конвейеров.

По-сути, особо новых решений G20 по зеленому курсу не приняла (разве что уточнила по угольным шахтам), но подтвердила уже оговоренные ранее ориентиры.

Тут есть важный момент - снижение планки по борьбе с изменениями климата - если ранее ориентиром было не допустить повышения температуры более чем на 1,5 градуса (эта цифра прописана в Парижском соглашении и она была в проекте коммюнике G20), то в итоге решили остановиться на 2 градусах.

"Это значит, что страны констатировали - изменения климата идут быстрее, чем мир может с ними справляться. А для экономики выполнение требований по сдерживанию потепления на 1,5 градуса по-сути сегодня невыполнимы", - говорит Кущ.

В коммюнике прописано, что страны Большой двадцатки согласились "предпринимать дальнейшие шаги в этом десятилетии, чтобы сформулировать, воплотить, обновить и углубить, где нужно меры, чтобы придерживаться достигнутого климатического соглашения в Париже".

"Президент Байден назвал период между нынешним моментом и 2030 годом решающим десятилетием. Поэтому, какие бы цели мы не поставили на 2050 год, в том числе, ограничение потепления в пределах полтора градуса Цельсия, если мы не сделаем шагов в ближайшие 8-10 лет, мы не достигнем этих целей", - сказал Блинкен.

Он также отметил, что важная веха - конференция по климату в Глазго, но и "после Глазго должно быть много работы". То есть, не суть важно, какого именно потепления договорились не допустить - 1,5 или 2 градуса, главное - продолжать двигаться в зеленом направлении.

Но и тут не все так гладко.

Еще до саммита эксперты прогнозировали, что прийти к общей точке зрения по экологическим вопросам лидерам стран будет непросто, так как далеко не все заинтересованы в скорейшем воплощении зеленых ориентиров в жизнь. В частности, Индия и Китай против сокращения использования угля и борьбы с углеродным следом.

"Тут еще важно учитывать истинные стремления США, которые во многом и задают зеленую повестку. Для Штатов важно ограничить быстрый рост Китая, и ставка на экологию может в этом помочь. КНР на зеленом переходе может существенно притормозить экономический рост - с 7-8% ВВП в год до 3-4%. Понятно, что Поднебесная в этом, мягко говоря, не заинтересована", - пояснил Кущ,

По его словам, даже если зеленая риторика Китая на словах сохраниться, на деле "озеленение" экономики будет сбавлять темпы, особенно на фоне масштабного энергетического кризиса в Поднебесной - когда из-за отказа от угля стране не хватает электроэнергии и газа, останавливаются заводы и даже лифты в жилых домах.

В целом, по словам Куща, страны, которые в ближайшие годы не кинутся слепо выполнять экологические пожелания США и ЕС, смогут добиться немалых конкурентных преимуществ для своих производителей и экспортеров.

"Внедрение зеленых инициатив способно снизить конкурентоспособность производителей развивающихся стран на 50%, по сравнению с теми, кто не будет спешить «озеленять» экономику. К тому зеленые инициативы - это очень дорого для развивающегося мира )хотя Большая двадцатка и задекларировала, что готова выделить на эти цели 100 млрд долларов). Поэтому страны со значительным экономическим потенциалом, такие как Индонезия Нигерия, ЮАР, Филиппины, Мексика, Египет, Аргентина, Бангладеш, Пакистан и др, как ожидается, не будет спешить с зелеными ориентирами", — говорит Кущ.

По Украине такой уверенности нет. Хоть мы и не являемся членом Большой двадцатки, но власти активно подписываются на зелёные инициативы международных парнтеров. Поэтому, как прогнозирует Кущ, наши товары, особенно металлургия, да и сельхозпродукция, могут оказаться неконкурентными на мировом рынке. Но вернемся о значении для Украины договоренностей по экологии чуть позже.

Еще одна важная договоренность Большой двадцатки — по глобальному налогу на международные корпорации в размере не ниже 15% от прибыли. Это значит, что в корне меняется налоговая модель, когда компании платят налог по месту прописки. То есть к примеру, если корпорация зарегистрирована на Британских Вирджинских островах, сейчас она платит налог на прибыль в этой стране по действующей налоговой ставке. А так как в офшорных юрисдикциях налоги низкие, это позволяет корпорациям экономить - выводить прибыль, полученную в других странах и платить налоги по минимуму.

"Страны в последние годы активно соревновались - кто предложит более низкие налоговые ставки и сможет заманить к себе «на жительство» побольше мировых корпораций. Теперь Большая двадцатка официально отказывается от такой политики - компании будут платить налог в той стране, где заработали прибыль. Таким образом, будет идти фактическое распределение глобального налога. Власти стран G20 показали, что они таки власти и не намерены получать свои деньги", — пояснил Пендзин.

Инициатива по налогу от международных корпораций исходит от США, и ранее была одобрена членами G7.

В октябре этого года ее одобрило порядк 136 стран, сообщила Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ОЭСР подсчитали, что соглашение позволит ежегодно собирать 150 млрд долларов, а также приведет к перераспределению более 125 млрд долларов доходов 100 крупнейших международных корпораций.

Воплотить в жизнь ее должны к 2023 году

"Принято рамочное соглашение. Теперь каждая страна должна еще имплементировать его в свое законодательство. Налоговые нововведения касаются в основном ко компаний- техногигантов, таких как Apple, Microsoft, а также платформенных корпораций - Amazon, AliBaba и др", - пояснил Пендзин.

"Но решение по глобальному налогу свидетельствует еще и об общем курсе на закручивание налоговых гаек, борьбу с уклонением от уплаты налогов и отмыванием средств", - добавил эксперт.

"Вместо гонки, в которой компании переезжают в страны, которые предлагают самые низкие налоговые ставки, и выводят рабочие места из США, теперь мы имеем равные условия во всем мире", - прокомментировал Блинкен CNN.

Отметим, что налог на прибыль для международных корпораций может быть и выше 15%. "15% - это минимальная ставка. В теории может быть и 30%, если государство так решит. При этом внутренний налог на прибыль в стране может быть и 7%, но международные корпорации станут платить по отдельному прайсу", - говорит Пендзин.

Причем тут Украина

Что значат решения Большой двадцатки для нас? На первый взгляд, ничего. Украина не является членом G20, поэтому ни под чем не подписывалась и ничего выполнять не должна.

Но на самом деле все не так однозначно.

"По многим товарам для нашего экспорта ключевыми являются рынки стран Большой двадцатки, в частности, ЕС. Поэтому дальнейший зеленый курс Европы может ударить по конкурентоспособности наших экспортеров, и, следовательно, по поступлениям от экспорта. В частности, ЕС готовит налог на карбоновый след в размере до 30 долларов за тонну условного углерода. Уже есть расчеты, что он снизит конкурентоспособность металлургов развивающихся стран на 50%, а из прибыль - на 40%. Но на самом деле под удар попадут не только металлурги. Другие товары, вплоть до аграрной продукции, у нас тоже могут оказаться "грязными", — говорит Кущ.

Кроме того, Украина активно подписывается под локальными европейскими договоренностями по зеленому переходу. "Не удивлюсь, если нас с итоге заставят переписать соглашение об Ассоциации с ЕС, добавив в него пункты по экологии", - добавил Кущ.

"Мы подписались на закрытие угольных шахт, вскоре через Раду могут провести пакет экологических законопроектов. Они Предусматривают существенное ужесточение требований к производствам и штрафов за их нарушение. если их примут, 75% добывающей промышленности у нас попросту умрет", - говорит Пендзин.

"Наибольшее значение для Украины в среднесрочной перспективе будут иметь следующие решения Большой двадцатки:

1. Введение глобального корпоративного налога для корпораций на уровне 15% с 2023 года.

2. Дальнейшие действия, связанные с развитием государственных цифровых валют/цифровой экономики.

3. Обеспечение продовольственной безопасности.

4. Новые меры по обеспечению углеродной нейтральности глобальной экономики.

5. Новый глобальный план по борьбе с коррупцией.

Если взять, к примеру, обеспечение продовольственной безопасности, то для Украины это возможность усилить свою роль и значение как одного из глобальных игроков в этом процессе, учитывая позиции нашего экспорта зерновых.

Меры по обеспечению углеродной нейтральности, дальнейшему сокращению выбросов несут как дополнительные возможности, так и риски для национальной промышленности, экономики в целом (ускорение процессов, связанных с декарбонизацией, налогообложением CO2)", - отметил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Отдельно стоит корпоративный налог с международных корпораций. В теории Украина,и по примеру других стран, тоже может потребовать свою долю.

"Ведь приняли же мы закон по НДС с международных техногигантов. Ничего не мешает отдельным законом приписать и налог на прибыль не ниже 15%", - говорит Пендзин.

С другой стороны, деньги, если они и будут, вряд ли окажутся очень большими.

"Продукция того же Apple, несмотря на открытие официального представительства в Украине, в больших объемах заходит к нам по контрабандным схемам, товары многих международных платформ продаются через многочисленных посредников", — говорит Кущ.

"Сколько денег в итоге получит Украина, - пока сложно сказать. Предстоят еще технически сложные процедуры, возможно, суды, переговоры с правительствами других стран. На это понадобится время, усилия и деньги. Понятно, что львиную долю налогов получат богатые страны", - подитожил Забловский.