Вокруг одесского городского головы Геннадия Труханова снова забушевали страсти. На прошлой неделе Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал и.о. заммэра - управляющего делами исполкома Олега Брындака на 60 дней с возможностью внести залог 24 970 000 грн. Брындак близок к Труханову, помимо работы в исполкоме, возглавляет фракцию партии мэра “Доверяй делам” (ДД) в горсовете.

Оба проходят по делу о земельных махинациях в Одессе, в котором фигурируют в общей сложности 16 человек, в том числе известный одесский предприниматель, бизнес-партнер Труханова - Владимир Галантерник.

Сам Труханов избежал ареста, за него внес залог чуть более 30 млн грн совладелец металлургического холдинга “Метинвест”, народный депутат Вадим Новинский (внефракционный).

По одной из версий, обсуждаемых в истеблишменте, уголовное преследование одесского мэра имеет политическую подоплеку: Офис президента (ОП) хочет взять под единоличный контроль Одессу и регион для влияния на “потоки” и подготовки к будущим предвыборным кампаниям, для чего нужно, прежде всего, вынудить Труханова уйти в отставку. И аресты в его близком окружении - часть этого плана. Банковой готовы подыграть политические оппоненты мэра, начиная с его давнего недоброжелателя крупного одесского застройщика Аднана Кивана.

По слухам, отстранения Труханова добиваются и американцы, упорно причисляющие его к организованной преступности в Украине.

Серьезной проблемой для Банковой в этом контексте остаются кадры. Кто станет центром объединения лояльных к власти сил до начала мэрских выборов - досрочных ли, очередных? На кого будет сделана ставку в саму избирательную кампанию?

Пока на эти вопросы ответа нет.

В ситуации разбиралась “Страна”.

Атака с разных сторон

Арест заместителя одесского городского головы Олега Брындака вернул внимание СМИ к делу о незаконном выделении земли в Одессе, по которому проходит мэр Труханов, бизнесмен Галантерник и ряд местных чиновников.

Распространенное мнение в истеблишменте, что власть, которая во время выборов вошла в союз с Трухановым для совместной борьбы с ОПЗЖ, теперь уже не нуждается в его услугах. И через аресты в близком окружении мэра давит на Труханова, добиваясь его добровольного ухода с должности. Если суд признает его вину в “земельном” деле, ему и так грозит по антикоррупционному законодательству отставка, но это отдаленная перспектива.

Если Труханов под давлением уйдет сам, ОП через лояльных лиц возьмет на себя руководство одним из ключевых в стране городов, а еще и областью. Это важно и с точки зрения влияния на “схемы и потоки” - проще говоря нелегальный бизнес, коррупцию, и для подготовки к участию в будущих избирательных кампаниях, прежде всего - президентской.

Правда, есть и другая версия, что Труханов как раз для себя угрозу минимизировал, раз ВАКС его не арестовал, да и назначил значительно меньший залог по сравнению с тем, что просил прокурор - 120 млн грн. Труханов остается в кресле, а значит, система руководства города останется прежней.

“В Одессе говорят, что напряжение в его отношениях с президентским офисом уменьшилось, если вообще не снято. Ермак (глава ОП Андрей Ермак - Ред.) по-прежнему его не любит, но его как-то прикрыли Шефир (первый помощник президента Зеленского - Ред.) и Тимошенко (замглавы ОП Кирилл Тимошенко - Ред.)” - говорит источник в одесском облсовете.

И Труханов уже после суда, когда его оставили на свободе, хоть и с большим залогом, как ни в чем не бывало, участвовал в проходившем в Одессе заседании Конгресса местных и региональных властей, на котором присутствовал и президент Зеленский. Потом мэр сопровождал его в поездке по городу. На фотографиях на президентском сайте Труханов оживленно разговаривает все с тем же Ермаком. Конечно, это двусмысленная ситуация не осталась незамеченной в Одессе.

Однако разговоры о сделке между Офисом президента и Трухановым значительно поутихли после взятия под стражу Брындака, что показало - война далеко не закончена и в “земельном” деле точку никто ставить не собирается.

По городу ходят упорные слухи о скорых новых обращениях об арестах и/или крупных залогах. Как утверждает источник в местной политтусовке, за Брындака за выходные не был внесен залог, как и за совладельца строительной компании “Будова” Дмитрия Димарского, которому залоговый “счет” на 59 млн грн.

“Брындак считается правой рукой Труханова, во всяком случае, в политических вопросах. В команде Труханова любят говорить, мол, своих не бросаем. И если за Брындака не будет внесен залог или он засядет в СИЗО, это станет очень серьезным ударом по мэрскому имиджу”, - комментирует глава одесского отделения Комитета избирателей Украины (КИУ) Анатолий Бойко “Стране”.

По данным "Страны" в ближайшее время могут активизировать уголовные дела и по другим представителям окружения Труманова.

При этом у мэра и так вокруг много недругов, которые готовы подключиться к войне с ним и подлить масла в огонь, чтоб не допустить каких-то договоренностей мэра и Банковой.

В первую очередь речь идет об основателе строительной компании “Kadorr Group” Киване.

Известно, что Киван сейчас дружит с Банковой, а с Трухановым у него очень давний конфликт. В телеэфире своего “7-го канала” в Одессе он грозил “всем мэрам-коррупционерам” тюремные сроки и даже санкции со стороны ЕС и США.

“Они будут в бетономешалке, и тогда будут кусать локти”, - говорил Киван.

“Люди, проходящие как свидетели по делу против Труханова, опекаемы - во всех смыслах этого слова - холдингом Кивана”, - комментирует ситуацию "Стране" собеседник в одесском облсовете.

Атакует мэра со своей стороны и народный депутат Артем Дмитрук (внефракционный), исключенный из попрезидентской фракции “Слуги народа” (СН). Недавно он с группой поддержки провел митинг у одесского горсовета, где в тот момент проходила сессия, сыпал обвинениями в адрес команды мэра, а потом, пройдя в сессионный зал, вступил в перепалку с самим Трухановым.

Собеседник в одесских политических кругах считает, что отдельная от Банковой политическая игра. “Дмитрук, конечно, старается привлечь к себе внимание в расчете на свою мэрскую кампанию в будущем”, - полагает источник.

Дмитрук действительно выделяется сейчас активностью среди бывших коллег-мажоритарщиков из фракции СН, не забывая себя рекламировать. “Уже месяца три-четыре висят по Одессе билборды с информацией, сколько вопросов для города он решил. У других мажоритарщиков из “Слуги народа” своей рекламы нет”, - говорит глава одесского отделения КИУ Бойко “Стране”.

Мэр Одессы сопровождал президента на мероприятиях в своем городе, фото: president.gov.ua

Козырь - в рукаве

Какие бы планы не строила в отношении Труханова Банковая, она вынуждена принимать во внимание свой кадровый дефицит в Одессе.

“Зеленский столкнулся с той же проблемой в Одессе, что и Порошенко в свое время. Он бы и рад перехватить власть над городом, а кто будет-то руководить? У них нет здесь сильных людей”, - полагает эксперт Бойко, с которым согласны собеседники в местной политтусовке и Верховной Раде.

Если по каким-то причинам Труханов покидает свой пост, и.о.мэра до новых выборов становится секретарь горсовета Игорь Коваль от СН. Удержится ли он на своей должности - вопрос. Собеседник в одесской политтусовке допускает, что его заменят на главу фракции СН в горсовете председателя правления Банка “Восток” Вадима Мороховского.

“С Геной сейчас играют, а потом “сольют”, чтобы ему не “пели” сейчас на Банковой. Их ставкой (власти - Ред.) на будущих выборах мэра будет Мороховский, в которого вложится Киван с семьей Ставницеров (бизнесмены, владеющие портовыми мощностями - Ред.)”, - полагает собеседник из числа одесских парламентариев.

С этим согласны не все.

“Одесситы не знают Мороховского. Нет такой политической фигуры. Он известен только в узких бизнес-политических кругах. Да и какой рейтинг у СН в городе? Филимонов (бывший КВНщик Олег Филимонов - Ред.) не прошел во второй тур даже в лучшее для “слуг” время. А сейчас им вообще ничего не светит”, - парирует другой народный депутат из Одессы.

“Про морские амбиции Мордовского это неправда. Он сторонится публичности, старается со всеми дружить, занимается тихонько своим банком. Что говорить, если “земельное” дело привело Мороховского к конфликту с Трухановым, и у него случился гиперкриз, было плохо несколько дней. Он совсем не воин. И с каким багажом ему идти на выборы? Фракция СН в горсовете развалилась на четыре группы, он ее почти не контролирует”, - говорит собеседник, близкий к горсовету.

Слабой фигурой считает Мороховского и эксперт Бойко.

“Мороховского надо еще усиливать, чтобы он реально мог руководить Одессой. На горсовет влияют, с одной стороны, местные крупные бизнесмены. С другой - Ангерт (крупный одесский бизнесмен Александр Ангерт - Ред.). С третьей - действующий мэр Геннадий Труханов, который остается серьезной влиятельной фигурой. Потом уже идут ОП, политические партии, какие-то олигархи и т.д. При таком раскладе слабый городской голова или некто, исполняющий его обязанности, будет лишь ширмой, из-за которой будут управлять истинные хозяева положения”, - говорит глава одесского отделения КИУ.

То, что в пользу Труханова сейчас работает отсутствие кандидатур у "слуг" говорит "Стране" и источник близкий к Офису президента.

"Если он уйдет и будут назначены досрочные выборы - то у "слуг" не будет хороших вариантов. С большой долей вероятности победит кандидат от ОПЗЖ. Это во-первых. Во-вторых, есть риск, что если сильно надавить, то Труханов может создать альянс с ОПЗЖ, поменяв секретаря горсовета. Это они могут сделать очень быстро. Правда, есть и альтернативная точка зрения - договорится с Трухановым полюбовно о разделе сфер влияния в городе и горсовете после его ухода, поставить своего и.о., а потом долго не назначать новые выборы и рулить городом пока рулится", - рассказал источник.