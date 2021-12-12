Высший антикоррупционный суд арестовал на 60 дней управляющего делами исполнительного комитета, заместителя одесского мэра Геннадия Труханова Олега Брындака. Он может выйти под залог в 24 970 000 гривен.

Об этом говорится на сайте ВАКС.

Брындаку, который вместе с Трухановым является подозреваемым по делу о земельных махинациях, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля следующего года включительно.

При внесении залога Брындак сможет выйти из СИЗО, но на него возлагаются следующие обязанности:

прибывать по требованию к детективам НАБУ, прокурору, в суд;

не покидать населенный пункт;

не общаться со свидетелями и подозреваемыми;

сдать паспорт для выезда за границу и другие документы.

Напомним, 6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения для Труханова и ряда одесских городских чиновников. Ему и остальным фигурантам вменяют махинации с городской землей. Однако, по мнению собеседников "Страны" в одесских политических кругах, в действительности за этим делом скрывается желание Офиса президента перехватить управление Одессой у Труханова.

11 октября мэра Одессы суд отпустил с обязательством внести залог в 30 млн гривен и сдать загранпаспорта. В тот же день Труханов заявил об отсутствии таких денег для залога. 20 октября сообщалось, что залог еще не внесен.

Однако, уже 24 ноября Труханов внес 30 миллионов гривен залога, назначенного Высшим антикоррупционным судом. Позже нардеп и совладелец металлургического холдинга "Метинвест" Вадим Новинский заявил "Стране", что внёс залог в размере 30 миллионов гривен за мэра Одессы Труханова.