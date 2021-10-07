В пятницу, 8 октября, в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю - управляющему делами исполнительного комитета.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на своем сайте.

"Завтра, 8 октября, следственные судьи Высшего антикоррупционного суда рассмотрят ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения мэру Одессы и и.о. заместителя Одесского городского головы - управляющего делами исполнительного комитета", - говорится в сообщении.

Начало судебного заседания в 9:00 по адресу: Киев, ул. Крещатик, 42-А.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства детективов НАБУ и прокуроров САП. По словам Венедиктовой, указанные лица причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

"Стране" стали известны имена всех пятерых одесситов, подозреваемых в земельных махинациях. Это мэр города Геннадий Труханов, влиятельный бизнесмен Владимир Галантерник, экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, глава фракции "Доверяй делам" в Одесском горсовете, близкий соратник Труханова Олег Брындак и экс-депутат горсовета, а ныне директор юрдепартамента мэрии, Инна Поповская.

Орган предварительного расследования в общем подозревает 16 человек в вероятном причинении вреда территориальной громаде Одессы на общую сумму 689 млн грн.