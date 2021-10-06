НАБУ и САП отчитались о разоблачении преступной организацию в Одессе, занимавшейся земельными махинациями. В нее входили 16 человек, включая мэра Одессы Геннадия Труханова и трех чиновников Одесского горсовета.

Об этом сообщается в Фейсбуке Бюро.

Мэру и чиновникам 6 октября объявили подозрении по части 1 статьи 255 и части 2 статьи 364 Уголовного кодекса, которые касаются злоупотребления служебным положением и участия в преступной организации. По мнению антикоррупционных органов, подозреваемые незаконно завладели активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовали незаконно полученные доходы.

"В общем следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений", - заявили в НАБУ.

Также в ведомстве раскрыли первые выводы следствия. Оно установило, что участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этого в течение 2016-2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам составляет 689 млн грн.

Комментарий директора Одесского теруправления НАБУ о схеме завладения землей

Напомним, днем генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о подписании сразу пяти подозрений в рамках расследования уголовного производства детективов НАБУ и прокуроров САП. СМИ тогда сообщили, что одно из них предъявлено Труханову.

Чуть позже стало известно, что Венедиктова подписала подозрение еще экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Владимиру Галантернику.