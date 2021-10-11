Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал решение суда, который назначил ему залог в 30 млн гривен. По словам одесского градоначальника, он будет искать нужную сумму, но надеется, что апелляция отменит решение о назначении ему меры пресечения.

Об этом Труханов сообщил после суда, сообщает PavlovskyNews.

"Мы будем подавать апелляцию, потому что я, как уже и говорил, надеялся на решение суда, которое в полном объеме не удовлетворит ходатайство прокуратуры и ко мне не будет применена никакая мера пресечения... Таких денег (чтобы выплатить 30 млн грн залога - Ред.) у мэра Одессы нет. Будем искать... Бизнесмены знакомые есть, а партнеров нет (у которых есть такие деньги - Ред.). В данном случае, может, и к сожалению. Поэтому будем искать деньги. Но я надеюсь на апелляционное решение, которое отменит решение суда", - заявил Труханов.

Напомним, мэра Одессы Геннадия Труханова подозревают в незаконной раздаче земли. Генпрокурор Венедиктова подписала подозрение Труханову и другим одесским чиновникам 6 октября.

Также мы разбирались, почему Труханову выписали подозрение и кто возьмет власть в городе. В частности, источники "Страны" предполагают, что за этим стоит желание Офиса президента перехватить управление Одессой у Труханова.