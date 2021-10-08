Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого подозревают в незаконной раздаче земли, выступил во время судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде, где ему избирают меру пресечения.

Труханов считает данное подозрение "политическим преследованием".

"Я чувствую стыд за то, что здесь происходит. Не за себя стыдно. Хоть кто-то из свидетелей вышел и сказал что-то в мою сторону? Я так и не услышал, что я нарушил. А после заседания я иду и работаю по ночам, чтобы компенсировать это время", - заявил он в суде.

"Все что происходит, это политическое давление, начиная с 2014 года. Власть, посредством силовых структур борется с политическими оппонентами. Я являюсь рекордсменом среди мэров по количеству врученных подозрений, у меня их аж четыре. Но все они не имеют под собой каких либо обоснований", - заявил Труханов.

Напомним, в пятницу, 8 октября, в Высшем антикоррупционном суде началось заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Накануне генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение для Труханова и ряду городских чиновников. Ему и остальным фигурантам вменяют махинации с городской землей. Однако, по мнению собеседников "Страны" в одесских политических кругах, в действительности за этим делом скрывается желание Офиса президента перехватить управление Одессой у Труханова.

Подробно о том, почему Труханову выписали подозрение, разбиралась "Страна" в отдельном материале.