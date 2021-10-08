Высший антикоррупционный суд в пятницу, 8 октября, собрался для избрания меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю - управляющему делами исполнительного комитета. Однако заседание окончилось безрезультатно, коллегия суда объявила перерыв до понедельника.

Об этом сообщает корреспондент Страны.

ВАКС открыл заседание в 9:00. в Киеве на улице Крещатик, 42-А. А спустя 10 часов, около 19:10, объявил, что избрание меры пресечения городскому главе продолжится на следующей неделе. Суд снова соберется в понедельник в 09:00.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства детективов НАБУ и прокуроров САП. По словам Венедиктовой, подозреваемые причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

Как писала "Страна", Труханов, которого подозревают в незаконной раздаче земли, выступил во время суда и сказал, что расценивает выдвижение подозрения как политическое преследование. По его словам. политическое давление на него оказывают уже семь лет - с 2014 года.