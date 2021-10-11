Сегодня Высший антикоррупционный суд продолжит слушание по мере пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в незаконной раздаче земли.

К слову, сам мэр взял отпуск до 13 октября. Исполнять обязанности городского головы на это время будет его заместитель Сергей Тютюхин.

Одесский градоначальник уже заявил, что считает выписанное ему новое подозрание политическим преследованием.

Напомним, в пятницу, 8 октября, в Высшем антикоррупционном суде началось заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Накануне генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение для Труханова и ряду городских чиновников. Ему и остальным фигурантам вменяют махинации с городской землей. Однако, по мнению собеседников "Страны" в одесских политических кругах, в действительности за этим делом скрывается желание Офиса президента перехватить управление Одессой у Труханова.

Подробно о том, почему Труханову выписали подозрение, разбиралась "Страна" в отдельном материале.

Также мы сообщали, что мэр Одессы Труханов в суде заявил о семилетнем давлении на него и вспомнил о своем рекорде по подозрениям.