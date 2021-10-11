Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник отпустила мэра Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в незаконной раздаче земли, под 30 млн гривен залога с обязательствами. В частности, суд обязал одесского градоначальника сдать загранпаспорта.

Напомним, в понедельник в Высшем антикоррупционном суде продолжилось начавшееся в пятницу, 8 октября, заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

В четверг генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение для Труханова и ряду городских чиновников. Ему и остальным фигурантам вменяют махинации с городской землей. Однако, по мнению собеседников "Страны" в одесских политических кругах, в действительности за этим делом скрывается желание Офиса президента перехватить управление Одессой у Труханова.

Подробно о том, почему Труханову выписали подозрение, разбиралась "Страна" в отдельном материале.

Также мы сообщали, что мэр Одессы Труханов заявил о политическом преследовании и рассказал в суде о семилетнем давлении на него, а также вспомнил о своем рекорде по подозрениям.