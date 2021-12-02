Бывший прокурор Одесской области Олег Жученко, один из пяти подозреваемых в завладении землей в Одессе и взяточничестве, внес определенный судом залог в размере 2,6 миллионов гривень.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информацию Высшего антикоррупционного суда.

Указано, что Жученко внес залог в размере 2 616 900 гривень и ему запрещено покидать пределы Украины. Экс-прокурор подал апелляцию на это решение суда, но Апелляционная палата отказалась менять меру пресечения и залог внесли до решения Апелляционной палаты.

Напомним, в октябре генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения для мэры Одессы Геннадия Труханова и ряда одесских городских чиновников, среди которых и бывший прокурор Жученко. По словам Венедиктовой, указанные лица причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

Также сообщалось, что для Труханов был назначен куда более крупный залог - 30 миллионов гривень. Его за мэра внес нардеп и совладелец металлургического холдинга "Метинвест" Вадим Новинский.