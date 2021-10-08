В Высшем антикоррупционном суде, утром в пятницу, 10 октября, началось заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Перед началом заседания Труханов заявил, что рассчитывает на избрание меры пресечения в виде личного обязательства.

"Это такое политическое плевание, которое вы имеете возможность видеть уже пять лет.

Оправдательный приговор по первому - это уже было, необоснованные претензии и надуманное, просто фантастическое подозрение первое. Потом закрыто два следующих подозрения, сейчас уже четвёртое.

Вот такое вот отношение к нашему городу в целом.

Кто имеет образование или хотя бы немного разбирается в юридических делах, увидел, что это просто фантастика. Все, что там сделано - от начала до конца", - заявил Труханов.

Труханов также добавил, что прокуроры НАБУ в ходатайстве об избрании ему меры пресечения установили размер залога 120 миллионов гривен.

Само заседание проходит в закрытом режиме сославшись на карантинные ограничений. Для журналистов судебный процесс транслируют в другом зале.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение для Труханова и ряду городских чиновников. Ему и остальным фигурантам вменяют махинации с городской землей. Однако, по мнению собеседников "Страны" в одесских политических кругах, в действительности за этим делом скрывается желание Офиса президента перехватить управление Одессой у Труханова.

Подробно о том, почему Труханову выписали подозрение, разбиралась "Страна" в отдельном материале.