ВАКС избирает меру пресечения мэру Одессы Труханову
В Высшем антикоррупционном суде, утром в пятницу, 10 октября, началось заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.
Перед началом заседания Труханов заявил, что рассчитывает на избрание меры пресечения в виде личного обязательства.
"Это такое политическое плевание, которое вы имеете возможность видеть уже пять лет.
Оправдательный приговор по первому - это уже было, необоснованные претензии и надуманное, просто фантастическое подозрение первое. Потом закрыто два следующих подозрения, сейчас уже четвёртое.
Вот такое вот отношение к нашему городу в целом.
Кто имеет образование или хотя бы немного разбирается в юридических делах, увидел, что это просто фантастика. Все, что там сделано - от начала до конца", - заявил Труханов.
Труханов также добавил, что прокуроры НАБУ в ходатайстве об избрании ему меры пресечения установили размер залога 120 миллионов гривен.
Само заседание проходит в закрытом режиме сославшись на карантинные ограничений. Для журналистов судебный процесс транслируют в другом зале.
Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение для Труханова и ряду городских чиновников. Ему и остальным фигурантам вменяют махинации с городской землей. Однако, по мнению собеседников "Страны" в одесских политических кругах, в действительности за этим делом скрывается желание Офиса президента перехватить управление Одессой у Труханова.
Подробно о том, почему Труханову выписали подозрение, разбиралась "Страна" в отдельном материале.