В понедельник, 11 октября, Высший антикоррупционный суд Украины продолжит избирать меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Оглашается перерыв до понедельника. Начнем заседание в 10:30…Хорошо, давайте на 09:00", - сказала судья во время заседания.

Заседание по Труханову. Смотреть с 4:58:51. Видео. YouTube/высший антикоррупционный суд

Напомним, в пятницу, 8 октября, в Высшем антикоррупционном суде началось заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Накануне генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение для Труханова и ряду городских чиновников. Ему и остальным фигурантам вменяют махинации с городской землей.

Также мы рассказывали, что Геннадий Труханов заявил, что считает данное подозрение "политическим преследованием".

Подробно о том, почему Труханову выписали подозрение, разбиралась "Страна" в отдельном материале.