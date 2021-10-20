Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого подозревают в незаконной раздаче земли, не внес 30,2 млн гривен залога в срок, назначенный Высшим антикоррупционным судом.

Об этом сообщили в суде, как передают "Украинские новости".

"Залог пока не внесен", - сказал представитель суда.

Эту информацию подтвердил и адвокат одесского градоначальника Александр Лысак. По его данным, Труханов не собирается вносить залог.

"Мы движемся вперед. Посмотрим, что будет дальше", - сообщил адвокат.

Он напомнил, что в среду суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, который отказал в аресте Труханова и установил залог в 30,2 млн гривен, но заседание перенесли на следующую неделю.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение для Труханова и ряду городских чиновников. Ему и остальным фигурантам вменяют махинации с городской землей. Однако, по мнению собеседников "Страны" в одесских политических кругах, в действительности за этим делом скрывается желание Офиса президента перехватить управление Одессой у Труханова.

Подробно о том, почему Труханову выписали подозрение, разбиралась "Страна" в отдельном материале.

Также мы сообщали, что мэр Одессы Труханов заявил о политическом преследовании и рассказал в суде о семилетнем давлении на него, а также вспомнил о своем рекорде по подозрениям.