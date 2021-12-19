На днях парламент принял законопроект №3739 о локализации в машиностроении.

Напомним: он появился в Раде еще летом прошлого года. Изначально документ предусматривал льготный режим для отечественных производителей. Планировалось, что под госзакупки станет подпадать только продукция, степень локализации (то есть, доля украинских комплектующих и производства) которых - не ниже 25-45%. К 2024 году этот показатель хотели довести до 40-55%.

Для страны, которая закупает за бюджетные деньги или средства госкомпаний французские вертолеты и американские локомотивы, появление такого законопроекта считалось прорывом. Но еще тогда попыткой законодателей поддержать отечественных производителей сильно возмутились в Европе и США.

"Текст законопроекта противоречит Соглашению об ассоциации, общему соглашению о преференциях в ВТО и другим международным обязательствам Украины. Наш месседж в этом отношении очень ясен. Все страны мира сейчас пострадали от коронавируса, и все правительства ищут пути, как поддержать свои экономики. Но нельзя использовать меры, которые идут против международных обязательств", - заявил тогда посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Сразу же пошли кулуарные торги по поводу этого проекта. В итоговом варианте его заметно переписали. Степень локализации снизили всего до 10% на 2022 год. Затем Кабмин сможет либо повышать ее на 10% ежегодно, либо уменьшать на 5%.

И, что самое интересное - из-под требования о локализации вывели компании Европы и США, а их доля в госзакупках Украины, по оценкам аналитика института Growford Виктора Скаршевского, не менее 20%. Другие эксперты называют цифру до 50%.

"При таких условиях рассчитывать на прорыв в машиностроении не стоит", - говорит Скаршевский,

Разбирались, как на практике будет работать закон о локализации.

Что изначально обещали промышленникам

Проект в поддержку отечественной промышленности появился на волне эпидемии, летом 2020 года. В пояснительной записке отмечалось, что за 2019 год производство промышленной продукции в Украине упало на 1,9%. И, если такая динамика сохраниться, то выйти на уровень 2019 года промышленность сможет не ранее 2023 года.

Также авторы законопроекта констатировали перекос в производстве и экспорте Украины - в течение последних десяти лет доля перерабатывающей промышленности в ВВП страны уменьшилась на 3,7% (до 22,2%), а доля сельскохозяйственного сектора увеличилась на 3,4.

С 2013 по 2019 годы экспорт продукции авиакосмической отрасли упал с 4,8 раз, вагоностроения - в 7,5 раз, металлургии - с 1,7 раз, химпрома - в 2,1 раза.

То есть, набирает обороты тенденция деиндустриализации страны.

Одной из причин, по мнению авторов проекта, стало отсутствие господдержки. За бюджетные средства закупается много импортной продукции при том, что есть отечественные аналоги, - говорится в пояснительной записке. Тут же приводится масса примеров, подтверждающих эту тенденцию.

По данным системы ProZorro, за 2016-2019 год в рамках публичных закупок было приобретено железнодорожных вагонов, локомотивов и общественного транспорта на 10,2 млрд гривен, из которых на долю импортной техники пришлось 2,4 млрд или 23,5%. В пояснительной записке упоминаются также факты, которые активно обсуждала общественность, в частности, закупки МВД французских вертолетов более чем на миллиард долларов, и электропоездов Hyundai более чем на 300 млн долларов.

То есть, доля проникновения импорта в закупки по машиностроению получилась еще выше - порядка 50%, хотя в Европе и США этот показатель не превышает 4-5%.

"Каждая такая закупка - это очередной удар по потенциалу развития промышленности и всей экономики", - констатировали авторы проекта.

В законопроекте предложили установить планку по локализации производства.

Для разных категорий продукции она варьировалась от 25% до 45% с условием повышения до 2024 года до 40-55%.

К примеру, для турбогенераторных установок, трансформаторов, электрических конденсаторов, пожарных авто, автоцистерн и прочего предлагалось установить степень локализации 40% с повышением до 2024 года до 55%.

Для автомобилей скорой помощи, городских и туристических автобусов, общественного транспорта и коммунальной техники - в 35% (с повышением до 50% к 2024 году), для самосвалов, фургонов - в 25% (с повышением до 40%) и т.д.

В проекте отмечалось, что его реализация позволит удовлетворить потребности в транспорте более чем на 150 млрд гривен. А приоритет отечественной продукции в закупках даст дополнительный рост ВВП на уровне 3,9%. Также прогнозировалось создание 62,5 тысяч новых рабочих мест и рост налоговых поступлений на 8,12%. Импорт техники, работ и услуг, наоборот, должен был снизится на 13,2% или порядка 8,4 млрд долларов.

Понятно, что такой минус по импорту явно не обрадовал наших западных партнеров. Сразу же идею локализации резко раскритиковали послы G-7. Они заявили, что новый законопроект не соответствует международным обязательствам Украины.

При этом в Федерации работодателей закон поддерживают. "Локализация в Украине - это увеличение рабочих мест, производства, инвестиций, и, как следствие - рост зарплат и потребительского рынка", - считает генеральный директор Федерации Руслан Илличев.

В целом пошло сильное давление на украинские власти, из-за чего принятие законопроекта явно затянулось. В первом чтении документ проголосовали летом прошлого года. Но затем пошел «законодательный спам» - к проекту было подано более двух тысяч поправок.

В итоге Рада все же приняла закон о локализации. Но финальную версию кардинально изменили. Причем не в пользу отечественных производителей.

Как переписали закон о локализации

В итоговой версии закона список продукции, подпадающей под требования локализации, по сравнению с первоначальным проектом, даже немного расширили с порядка 90 до более чем 100 товарных кодов (за счет расширения линейки оборудования).

В нем числятся генераторные установки, трансформаторы, электрические конденсаторы, автомобили скорой помощи, общественный транспорт, туристические автобусы, самосвалы, автокраны, пожарные машины, коммунальный транспорт, железнодорожные вагоны: вертолеты, самолеты, гидравлические турбины и др.

Но вместо требования по локализации на уровне 25-45%, решили стартовать со скромных 10% в 2022 году.

Далее прописано ежегодное повышение этой планки на 5%. К 2028 году уровень локализации должен составить 40%. Всего льготный период будет действовать 10 лет. То есть, максимальная планка в 40% просуществует всего 4 года. В первоначальной версии проекта, напомним, уже к 2024 году планировалось выйти на уровень локализации в 40–55%, и действовать он должен был в общей сложности восемь лет (с 2024 по 2031 год).

Степень локализации будет определяться по формуле: (1-(ТС+ИС)/С) умножить на 100%.

ТС - это таможенная стоимость сырья, материалов, комплектующих, импортированных для производства товара.

ИС - стоимость импортного сырья, комплектующих, материалов, купленных у поставщика-резидента без учета НДС.

С- себестоимость товара, являющегося предметом закупки.

Также в закон добавили важный пункт - Кабмин сможет (по согласованию с профильным комитетом парламента) менять требования по степени локализации - снижать предельную планку на следующий год на 5% или повышать ее на 10%.

То есть, снизить уровень локализации можно будет даже без проведения этого вопроса через Раду - достаточно договорится с профильным комитетом.

Еще одно ключевое нововведение, которого изначально в проекте не было - из-под требования по локализации выводится продукция производителей из стран, с которыми Украина подписала международные договора по закупкам, а это, в частности, Европа и США.

Речь идет о соглашении о госзакупках Government Procurement Agreement (GPA), под которым подписалось 48 стран, в том числе, США и государства Евросоюза. В это соглашение не входят из потенциальных поставщиков техники в Украину только Китай, Турция, Беларусь. То есть, на их продукцию требования по локализации распространяться будут, а на технику из Европы или США - нет.

"Продукция машиностроения из США и Европы - это, минимум, 20% госзакупок. И, получается, в финальной версии закона для нее решили сделать исключение. В то же время в самих США действует закон «покупай американское», причем, сфера его применения постоянно расширяется. По госзакупкам в разных категориях на закупку местной продукции идет от 80% до 100% бюджетных средств. В той же Европе для украинской машиностроительной продукции рынок фактически закрыт. Зато мы открыли свой рынок для импорта из этих стран", — говорит Скаршевский.

Что даст локализация

Интересно, что, анонсируя законопроект ко второму чтению, в профильном комитете даже улучшили прогнозы по его влиянию на отечественную промышленность и экономику. Так, ожидается создание 64 тысяч новых рабочих мест (против 62,5 тысяч изначально), рост перерабатывающей промышленности на 12%, увеличение ВВП на 4,2% (в первом варианте было 3,9%), налоговых поступлений - на 11,8% (было чуть больше 8%). Впрочем, откуда взялись эти цифры - непонятно.

В исследовании даже по первому варианту законопроекта от Института Growford говорится, что "экономический эффект увеличения уровня локализации на 10% будет составлять 0,5% прироста ВВП в течение одного года".

В итоговом же варианте закон не даст и этого роста. Ожидается, что максимальный прирост ВВП может составить до 0,2-0,3% в год.

При этом расчет на то, что иностранные компании будут размещать у нас производство комплектующих или техники, кооперироваться с украинским бизнесом, пока под вопросом.

"Смущает очень низкий старт локализации с 10% с добавлением каждый год по 5%. То есть, иностранные компании могут разместить у нас отверточное или упаковочное производство. Если говорить о машиностроении, просто прикрутить колеса - и это буду те же 10%", - отмечает экономист Алексей Кущ.

Он приводит показательный пример: локомотивы "Дженерал Электрик": которые закупала "Укрзализниця", по документам имели локализацию 20%. При этом были практически полностью сделаны в США. Из украинских «комплектующих» - разве что краска, которой перекрасили локомотивы в цвета УЗ. Выйти на такой высокий процент локализации вполне возможно, если, к примеру, указать заоблачную стоимость этой краски.

Как говорит Виктор Скаршевский, уже тот факт, что закон о локализации приняли - большой плюс. Но плохо, что его приняли в усеченном виде, и с учетом "хотелок" международных партнеров Украине.

Кроме того, пока неясно как он будет работать на практике, и не станет ли Кабмин, вместо того, чтобы ежегодно повышать планку по локализации, снижать ее.