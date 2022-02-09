Избирательный процесс на на довыборах в Раду в мажоритарном округе №206 в Чернигове (там был избран погибший депутат Антон Поляков) постепенно разворачивает, причем довольно интригующе.

Основные страсти кипят за кулисами, где выясняют отношения Офис президента и мэр Чернигова Виталий Атрошенко, у которых будут собственные кандидаты на этих выборах.

Победа достанется кому-то одному.

Ломако зашел первым

С 26 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ведет прием документов на регистрацию кандидатом в народные депутаты, однако, как утверждает источник в ЦИК, на утро 7 февраля принята только заявка секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако.

Как писала “Страна”, Ломако, близкого соратника мэра Чернигова Владислава Атрошенко, 4 февраля выдвинул своим кандидатом съезд партии “Удар” киевского городского головы Виталия Кличко. У мэров политический союз, направленный против Офиса президента, с которым у обоих сейчас серьезный конфликт.

“Александр Ломако - мой соратник, с ним плечом к плечу мы работает более 10 лет. Я в него верю. Самое главное: он чрезвычайно ответственный и предаст интересы общин. Он будет всегда рядом. Нам намного лучше и правильно иметь такого представителя в Верховной Раде, чем нам иметь командированного Офисом президента “парашютиста”, как представителя Офиса у нас!” - написал незадолго до выдвижения Ломако мэр Атрошенко на своей странице в Фейсбуке.

Собственно, желание выдвинуть своего кандидата, который с учетом опыта нескольких кампаний на округе самого Атрошенко и его влияния, как городского головы, стало одной из причин обострения отношений с ОП. Банковой нужны сейчас любые победы, а конкурент от популярного в городе мэра снижает шансы выдвиженца “Слуги народа” (СН) победить. К тому же, для СН снова оказалось проблемой найти сильную кандидатуру.

Усугубило ситуацию поддержка Атрошенко мэром-боксером, в котором в ОП видят конкурента Владимира Зеленского на будущих президентских выборах.

В общем, когда правоохранительные органы начали активно проверять работу городской власти в Чернигове, никто не удивился.

Собеседник "Страны" в Черниговском горсовете полагает, что мэра попытаются “привязать” к делу о хищениях во время ремонта городских дорог.

“Сейчас идет экспертиза качества уложенного асфальта. Хотят завершить ее до конца февраля. Цель - “замазать” мэра. А через него и его кандидата”, - говорит источник.

В сообщении по этому поводу Государственного бюро расследований (ГБР) говорится, что расследование ведет киевское терруправление бюро.

“Установлено, что в 2021 году Управление жилищно-коммунального управления Черниговского горсовета провело 4 тендера на проведение ремонтных работ дорожного покрытия на сумму свыше 350 млн грн. Во время закупок чиновники умышленно создавали неконкурентные условия, по результатам которых победителем становилась определенная компания. “Компания-победитель” заказывала некачественную асфальтобетонную смесь на двух местных заводах, связанных с руководством Черниговского горсовета, по искусственно завышенным ценам. Это привело к проведению некачественного ремонта и бюджетным потерям”, - сказано в пресс-релизе ГБР.

Обмен любезностями

Параллельно мэру предложили сделку.

“Атрошенко встретился с Кириллом Тимошенко (замглавы ОП, курирующий региональное направление - Ред.) Тот якобы предложил ему 250 млн гривен на нужды города в обмен на отказ от выдвижения своего человека и т.д. Атрошенко же ответил примерно так: “А давайте, лучше я вам дам 20 млн, и вы отстанете? В общем не договорились”, - утверждает собеседник в Черниговском горсовете.

Источник, близкий к Атрошенко, факт переговоров с ОП подтвердил без деталей. На момент публикации этого материала Кирилл Тимошенко не ответил на сообщение, отправленное ему через мессенджер.

Как считает источник в окружении Атрошенко, общий язык стороны не найдут. А ОП, “похоже, нервничает”, так как нет уверенности ни в одном из своих возможных кандидатов.

“Они долго перебирали кандидатуры. Серьезно рассматривался [министр аграрной политики и продовольствия] Роман Лещенко. Потом - бывший мэр Чернигова [Александр] Соколов (был соперником Атрошенко на выборах мэра в 2019-м - Ред.) Сейчас вроде бы остановили свой выбор на Владимире Левине (президент ФК “Десна” - Ред.)”, - утверждает собеседник.

Осталось дождаться съезда СН, который, возможно, пройдет ближе к 14 февраля. Это последний день, когда ЦИК принимает документы от партийных кандидатов. И именно на 14-е намечено внеочередное заседание Верховной Рады, так что делегаты съезда будут.

Вместе с тем, собеседник в руководстве "Слуги народа" допускает, что партия в итоге откажется выдвинуть собственную кандидатуру или заявит о поддержке некоего самовыдвиженца. Причина - боязнь проигрыша, который станет серьезным ударом по имиджу политсилы президента. А их и так хватает в последнее время.

"Недели полторы назад обсуждался вариант отказаться от выдвижения своего кандидата, если найти сильного таки не удастся. Ломако может сильно выступить, на него работает рейтинг Атрошенко. Ситуация хуже, чем в Херсоне (недавние выборы в округе №184 - Ред.). Я вижу, что наш штаб в области не развернут, технологи не работают. Да и съезд не готовится. О Левине я не слышал. Это, скорее, с его стороны инициатива, возможно, продиктованная желанием самореализации. Но если нет рейтинга, то участвовать в заведомо проигранной игре никто не будет. Возможно, он пойдет самовыдвижением, а мы как-то выразим поддержку", - утверждает источник.

Главные кандидаты

Съезд “Батькивщины”, по информации “Страны”, выдвинет главу черниговской партячейки Дмитрия Никитина. У него хватает уличной рекламы, но не более того, как утверждают местные политаналитики.

Партия “Наш край” сделает ставку на своего депутата Черниговского облсовета, замдиректора общества “Агростар+” Александра Демиденко.

Кто еще может быть кандидатом? Черниговское издание “События и комментарии” опубликовало фотографию со списком фамилий возможных кандидатов, якобы предлагавшегося участникам социсследования на округе.

Кроме упомянутых Ломако, Левина, Демиденко и Никитина, в нем фигурируют член исполкома Черниговского горсовета, соперник Атрошенко на минувших выборах мэра Вадим Антошин от ОПЗЖ, самовыдвиженец Сергей Гарус, Александр Ларченко от “Евросолидарности”, самовыдвиженцы киевский застройщик Максим Микитась и Марина Рейко, баллотировавшаяся от “Евросолидарности” в мэры Чернигова в 2019-м, местный активист Олег Скварский от Социалистической партии, Александр Тернавский от “Национального корпуса”.

К слову, Скварский опубликовал на своей странице в Фейсбуке свое фото на фоне таблички ЦИК, правда, так и не ответив прямо на вопрос в комментариях, подал ли он документы на регистрацию.

“У многих есть желание баллотироваться, но вопрос выдвижения нашего кандидата на уровне стратегического совета партии еще не обсуждалось”, - прокомментировал “Стране” ситуацию с кандидатом от ОПЗЖ член политсовета партии, народный депутат Юрий Загородний.

Вообще непонятно, что делают в опросе Левин и Микитась, которые вряд будут баллотироваться одновременно. Ну и понятно, что Левин и Ломако несравнимы по ресурсам с другими участниками списка, и именно они будут главными претендентами на депутатское кресло. Хотя, конечно, это будет битва не между ними, а мэром Атрошенко и Банковой. В которой Офис президента может проиграть.