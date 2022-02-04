В пятницу, 4 февраля, в Киеве состоялся 25-й съезд партии "Удар", представленной сейчас только на местном уровне. Но как раз о местном самоуправлении на нем говорили меньше, чем о ситуации во внутренней и даже внешней политике страны.

Тон задал лидер "Удара" Виталий Кличко. Мэр Киева дал понять, что вернулся в большой политический расклад и готов к серьезной войне с командой президента Владимира Зеленского. Но не только: одновременно Кличко показал, что хочет объединить вокруг себя часть оппозиционных Офису президента (ОП) с правого фланга. А это уж вызов главе партии "Европейская солидарность" (ЕС) Петру Порошенко, который видит объединителем себя.

И тот факт, что экс-президент получил приглашение на съезд Кличко и даже выступил на нем с разгромной речью по поводу Зеленского, вряд ли должен кого-то вводить в заблуждение.

"Страна" побывала на съезде "Удара" и посмотрела как Кличко и Порошенко тянули на себя одеяло, и расспросил, получится ли у них снова договориться о распределении ролей, как в 2014 году.

Съезд собирает друзей

Встретить известные (хотя бы в узком кругу) лица из политтусовки на проходившем в Киеве 4 февраля съезде "Удара" было ожидаемо. Но удивительно, что первым с кем мы столкнулись был Олег Медведев, политтехнолог и многолетний спичрайтером экс-президента Порошенко.

Мы поинтересовались у Медведева, в качестве кого он присутствует на мероприятии - не делегата ли.

"Нет, я гость. Живу неподалеку, просто прогуливался мимо и зашел", - ответил он.

Конечно, он не просто зашел на огонек (но об этом позже).

В делегатской массе выделялись бывшие члены фракции "Удар" в седьмом созыве Верховной Рады и фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП), в которой составляли внутреннюю группу "Удара". Это, разумеется, глава исполкома партии, многолетний друг киевского мэра и его кум Артур Палатный, который вел съезд, а также Оксана Продан, возглавлявшая предвыборный штаб Кличко в избирательную кампанию 2020-го, близкий к Кличко депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, Оксана Юринец, Олег Великин, Константин Ищейкин, Валерий Ищенко и другие.

В толпе был замечен еще один экс-нардеп от БПП - Олег Петренко, в прошлом соратник лидера партии "Национальный корпус" и командира батальона Нацгвардии "Азов" Андрея Билецкого.

"Сейчас я депутат Черкасского облсовета от партии "Черкащане", но мне интересно развитие "Удара". Я в качестве гостя", - сказал Петренко "Стране".

Надо отметить, список гостей оказался не менее примечательным, чем делегатский. Перед самым началом съезда в зале появились сам Петр Порошенко (так что Олег Медведев явно был неслучайно) в сопровождении бывшего генпрокурора и экс-лидера БПП и ее парламентской фракции Юрия Луценко. Они уселись в первом ряду, а вокруг были замечены еще бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, лидер партии "Голос" Кира Рудык и брат мэра-боксера Владимир Кличко. Где-то на следующих рядах неожиданно обнаружился бывший посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, притом что некогда он избирался только от партий Юлии Тимошенко.

Старший Кличко после торжественного прохода по красной дорожке, тянувшейся через весь зал, сел рядом с Порошенко.

Трибуну на возвышении сделали из расчета на его гигантский рост, но другим выступающим - за исключением брата Владимира и Порошенко - было явно неудобно. Впрочем, съезды случаются редко: можно и потерпеть. И вообще: сейчас сложное для страны время.

Этот тезис стал краеугольным в длинной и непростой (в том числе - для произношения и восприятия) речи Кличко, которая была под стать руководителю не столицы, а даже государства. Сложно и внутри, и вне Украины. Местное самоуправление - это, конечно, важно. Власть в лице президента Зеленского (которого Кличко, впрочем, по своему обыкновению старался не называть по имени) пытается давить на мэров, которые "вынуждены бороться". Но борьба делает "слабым" президента, а "со слабыми, как известно, мир не считается". А тем временем Москва только и ждет, чтобы загнать Киев в "новый Советский Союз".

Минские соглашения выполнять нельзя, вещал Кличко. Кремль "растоптал" договоренности своими действиями на Донбассе, например, раздачей российских паспортов и привлечением их обладателей к участию в недавних выборах в Госдуму.

"Идти на этих условиях на выполнение политической части соглашений означает для Украины подписать приговор украинской государственности и поставить крест на развитии. Это недопустимо!" - заявил Кличко.

Чтобы не поддаваться давлению, украинцы должны объединяться. И это был второй главный тезис мэра-боксера и "фишка" его политтехнологов. Кличко объявил о необходимости созвать Национальный форум единства Украины.

"Он должен стать платформой единения страны. Цель форума - продемонстрировать и обществу, и всему миру консолидацию всех здоровых политических сил вокруг защиты страны", - заявил мэр.

Но на статусе партии УДАР это никак не должно сказаться, заверил тут же Кличко. Она хочет и может стать площадкой для объединения близких политсил, но в следующих выборах будет участвовать самостоятельно. Это заявление зал встретил аплодисментами.

Порошенко хочет объятий

Из сектора прессы, разумеется, было не видно, аплодировал ли в первом ряду Петр Порошенко.

Но в своей речи он заговорил о прямо противоположном. Нет, он заклеймил, как водится, Россию и команду Зеленского, которая "сдает Украину Москве". Но еще экс-президент начал рассказывать, как "восемь лет" его партия вместе с Кличко со товарищи "защищали страну".

"Мы в "Европейской солидарности" с большой приязнью вспоминаем те времена, когда "Солидарность" и "Удар" в составе единой фракции проводили чрезвычайно важные реформы, которые всем миром были высоко оценены. Этот опыт - основание не только для воспоминаний, но и обдумывания планов на будущее... Квинтэссенция всех выступлений - то, что нужно украинскому народу: единство... В 2014 году мы нашли способ объединиться. И сейчас украинский народ говорит только об одном: слушайте, если весь мир объединился [вокруг Украины], почему Украина внутри не объединена?" - задавал вопросы Порошенко.

По его версии, в этом виновата "зеленая власть", то есть команда Зеленского.

Нужно наперекор ему и Путину объединиться, настаивал Порошенко. Мол, у ЕС и "Удара" уже получается вместе голосовать в Киесовете: давайте двигаться дальше.

"Мы точно способны объединиться... И лучшее доказательство - это приглашение меня на этот съезд. И это очень, очень символично", - обратился к Кличко экс-президент.

Цели объединения не ограничились "борьбой с Путиным". Выступавший следом Юрий Луценко был более прямолинеен: нужны внеочередные выборы в Верховную Раду.

"Если мы хотим прекратить эту вакханалию (имеется в виду пребывание у власти Зе-команды - Ред.), нужно забрать у Зеленского главный инструмент - монобольшинство", - заявил Луценко.

Катализатором, по его мнению, могут быть массовые протесты, к которым общество якобы готово.

"Я слышу запах 2004-го и 2013 года (то есть предмайданных лет - Ред.). Мы пережили мафию днепропетровскую, донецкую. Переживем и эстрадно-цирковую", - утверждал экс-генпрокурор.

Не привыкший к таким сложному словесному плетению (или отвыкший от него) актив "Удара" слушал как завороженный...

Кидаться в объятия никто, конечно, не собирался. И лозунг "Главная команда страны" в фирменной партийной красно-белой расцветке об этом говорил.

Лакмусовая бумажка райсоветов

Как говорят собеседники в окружении Кличко, курс взят на политическую самостоятельность и развитие сети "Удара". Но для борьбы с Зеленским будут искать союзников и на уровне областей, как мэр Чернигова Виталий Атрошенко, чьего человека "Удар" выдвинул на съезде по округу №206, и на национальном уровне, как партия Порошенко.

Главная проблема для экс-президента и мэра-боксера в том, что они друг другу - ближайшие конкуренты. У Кличко, правда, сейчас низкий уровень поддержки в сравнении с Порошенко, но он только начинает возвращение в национальную политику и теоретически еще может набрать очки, а антирейтинг у него значительно ниже, чем у лидера ЕС.

Это может объяснять, почему Порошенко так мягко стелет. Ему выгоднее поглощение "Удара", как в 2014-м, так это укрепит его имидж объединителя оппозиции больше, чем в случае мелких партий, типа "Голоса", которые сейчас приманивает экс-президент.

"Но потенциально Виталий готов к компромиссам", - утверждает в разговоре со "Страной" один из "ударовцев".

Правда, как уже писала "Страна", в "Ударе" есть и свое предложение по объединению - чтобы Порошенко уступил Кличко право идти на выборы президенты, где у него из-за низкого антирейтинга больше шансов победить Зеленского, чем у экс-президента (по крайней мере так считают в "Ударе"). Но пока ничего не указывает на то, что Порошенко даже готов подумать об этом.

Кличко может вырваться из-под навязываемой дружбы, если доведет до конца затею с райсоветами в Киеве. 3 февраля в Киевсовете ЕС Порошенко помог "Удару" с голосами, хотя там была поддержка и других фракций. Но это, несомненно, партия самого Кличко с Офисом президента, который безуспешно пытался помешать голосованию.

Как сказал "Стране" секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, присутствовавший на съезде "Удара", подготовительная группа по разработке полномочий десяти райсоветов, выборы в которые хотят провести уже осенью, соберется на следующей неделе.

"Мы забрали свои полномочия, вернулись к той же системе райсоветов в городе, как во Львове, Одессе, Харькове. Всего в Украине 24 таких города (минус шесть, которые сейчас находятся на неподконтрольной территории). Райадминистрации никто не ликвидировал: они будут работать в рамках своих полномочий, например, заниматься распределением субсидий или оздоровлением детей по линии Кабмина (Киесовет создал 10 районных департаментов КГГА, которые будут выполнять функции исполкомов при райсоветах, пока те не избраны и не сформировали эти самые исполкомы - Ред.). Нам же предстоит разработать необходимые решения для проведения выборов, которые назначит Киевсовет на осень этого года, чем и займется рабочая группа", - пояснил Бондаренко.

При этом он не исключает, что центральная власть попытается оспорить в суде решения Киесовета.

"На попятную мы не пойдем. Даже если суд отменит наши решения (что крайне сомнительно), Киевсовет примет новые аналогичные", - настаивает секретарь представительного органа.

Хотя у Зеленского могут прибегнуть к каким-то другим методам в важном для контроля ситуации в столице вопросе. Кличко вернулся в большой политический бокс, но помнит ли он, какими могут здесь приемы и удары?