Партия мэра Киева Виталия Кличко "Удар", как и предполагала "Страна", выдвинула на довыборы в Верховную Раду Украины в 206 округе Черниговской области Александра Ломако.

Выдвижение состоялось на съезде партии в пятницу, 4 февраля.

"Наши оппоненты должны понимать, что за кандидатом от партии "Удар" на Черниговщине стоит вся наша команда. Наш кандидат – председатель Черниговской областной организации партии "УДАР", секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако. Он достойно представляет интересы общества на Черниговщине и, уверен, будет достойно представлять интересы Черниговщины в Верховной Раде", - сказал Кличко.

"Это человек мэра Чернигова Атрошенко, который также в последнее время находится в конфликте с властями. И шансы у Ломако на победу очень большие. Кандидат от "слуг народа" (который ещё не определён), скорее всего потерпит поражение", - комментирует выдвижение телеграм-канал "Политика страны".

Кто будет бороться на довыборах в Раду по округу погибшего Антона Полякова подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что 4 февраля в Киеве проходит съезд партии Кличко "Удар". На него пришел экс-президент и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко со своими соратниками.