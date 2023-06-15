На правом фланге политического поля Украины обострились противоречия. Одна из наиболее заметных партий здесь - "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко в последнее время подвергается серьезной критике со стороны идеологически близких политсил и объединений.

Конфликт между депутатом Киевсовета и невестой погибшего под Бахмутом Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) Алиной Михайловой ("Голос") и народным депутатом нескольких созывов Тарасом Черноволом заставил говорить о новом кризисе в отношениях (и без того довольно враждебных) между группой волонтера и шоумена Сергея Притулы, к которой относят Михайлову, и партией Порошенко, чье мнение, как считается, транслирует в соцсетях Черновол.

Но одновременно критикуют Евросолидарность и другие заметные представители правого лагеря.

В чем причина наката на партию Порошенко и что это значит для политического процесса в Украине, разбиралась "Страна".

Тень волонтера

Конфликт между руководителем медицинской службы механизированного батальона "Волки Да Винчи" Михайловой и Черноволом вышел наружу после того, как некие молодые люди напали на бывшего нардепа и, облив его мочой и зеленкой, бросили в мусорный бак. По их словам, они это сделали потому, что Черновол якобы оскорблял Михайлову в соцсетях.

Судя по всему, имелся в виду пост Черновола по поводу интервью Михайловой "5 каналу", в котором экс-депутат возмущался приглашением в эфир телеканала "зеленых и псевдоолигархических шмар" (это посчитали намеком на то, что Михайлова "работает" на Офис президента). При том что телеканал, фактически принадлежащий Порошенко, ограничен властью в трансляции. Потом, правда, Черновол уточнил, что под "шмарами" он имел в виду не невесту Да Винчи, а вообще "завсегдатаев властного телемарафона".

Тем не менее, за этот пост на него начались нападки. Сама Михайлова обвинила Черновола в работе экс-президента Виктора Януковича и Порошенко, намекнула, что сторонники второго не оппозиция к нынешней власти, а "скот", а самого экс-депутата назвала "позором своего отца" (то есть бывшего лидера Руха Вячеслава Черновола).

Сотрудничество с Банковой Михайлова также опровергла, заявив, что регулярно критикует центральную власть, "предлагает решения, требует отставок "зашкварных" должностных лиц".

"Твой отец был адекватной оппозицией, критиковал власть, предлагал альтернативу и всегда ставил Украину на первое место… Ты - гниль, которая разделяет украинцев. Ты делаешь это сейчас в штабе Порошенко, когда "разгоняешь" ненависть, оскорбления и напраслину на несогласных с вами людей", - написала в соцсетях Михайлова.

Далее случилось нападение, которое Черновол назвал "заказом" ОП за критику власти.

"Мы думаем, что Черновола "заказали", чтобы всех нас попугать. Говорят, там, наверху (во власти - Ред.), охотно дают добро на любую акцию из разряда "Побей порохобота". Сценарий немудреный: сначала раздули скандал с Михайловой, которая власти тут подыграла, потом науськали молодчиков на немолодого, больного человека", - говорит источник в штабе партии Порошенко.

Он допустил, что в ОП могут иметь политические виды на Михайлову, как на невесту Да Винчи и вообще известную волонтершу.

"У "зеленых" (в президентской партии "Слуга народа" - Ред.) очень мало кто воюет в отличие от, например, нас. Михайлова - в этом плане ценный кадр. Может, она и попадет потом в их избирательный список", - рассуждает собеседник.

При этом в партии "Голос", по списку которой Михайлова зашла в Киевсовет, говорят, что власть не имеет отношения к истории с Черноволом.

"ОП отношение к этому не имеет, просто пацаны Да Винчи из "Правого сектора" за нее заступились", - утверждает источник, близкий к руководству политсилы.

Что интересно: Михайлову в список "Голоса" рекомендовал Сергей Притула, на выборах киевского мэра 2020 года баллотировавшийся от партии.

По словам источников в "Голосе", Притула и Михайлова давно дружат.

И конфликтует в данном случае с "Евросолидарностью" не Банковая, а группа Притулы.

Алина Михайлова пользуется поддержкой известного волонтера и шоумена Сергея Притулы. Фото: Телеграм-канал Притулы

Обострение по линии "Порошенко - Притула" напомнило о плохих отношениях между этими политическими группами и уже возникавших открытых конфликтах. Напомним, ранее люди Порошенко обвиняли Притулу в том, что он покупает военную технику для военных за собранные деньги по очень завышенным ценам.

По поводу Михайловой СМИ близкие к Порошенко также распространяют различный "компромат". Например, о том, что она якобы хочет через суд установить факт, проживания с Да Винчи в гражданском браке, чтоб получить право на выплаты от государства после его гибели.

Сама Михайлова, как писалось выше, в долгу не остается и также критикует экс-президента и его соратников.

Еще один упрек в адрес партии Порошенко прозвучал из уст военного эксперта, руководителя фонда помощи армии "Вернись живым" Тараса Чмута. Он заявил, что в стране "нет адекватной оппозиции".

"Политические силы, которые об этом говорят и претендует на это (статус оппозиции - Ред.), в том числе из старой команды (предыдущей власти, то есть команды Порошенко - Ред.) максимально деструктивные, и кое-где непонятна разница между ними и какими-то пророссийскими силами, к сожалению", - сказал Чмут.

Чмут до войны не был замечен в публичной политике, хотя он был достаточно известен в волонтерских кругах. После начала широкомасштабного вторжения России в феврале 2022 года публичность Чмута чрезвычайно возросла. Он гораздо чаще стал давать интервью, как, кстати, и Притула, чья известность в масштабах страны также сильно выросла.

Оба говорят, что им предлагают заняться политикой, но во время войны это якобы неуместно. "На самом деле сейчас любая публичная деятельность накладывается на политику. Притула и Чмут раздают интервью, в которых, между прочим, высказываются, в том числе на политические темы. Интервью сегодня - это тоже политика", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Политический разогрев

По словам Бортника, в нынешних реалиях ведущую роль в стране играют социально-политические платформы "Условные военные" и "Условные волонтеры".

В первой главенствует ОП в силу статуса верховного главнокомандующего у президента Владимира Зеленского. А вот во второй царит большая конкуренция.

"К ней принадлежит и Петр Порошенко, который сегодня демонстрирует себя не только в качестве политика, но и волонтера. Неудивительно, что в нем видят конкурента скажем так, "чистые" волонтеры, которые могут думать и о политическом будущем", - полагает Бортник.

В чисто политическом плане Порошенко, по мнению эксперта - "держатель правой ниши". Зеленский ему постольку поскольку конкурент. Но есть и другие игроки.

"Команда президента придерживается правоцентристской ниши. Прямо конкурируют с Порошенко - "старые" партии типа "Свободы", "Нацкорпуса", хотя они, скорее, ультраправые, да и не на политической волне сейчас. Но уже готовы бросить вызов экс-президенту Притула и Стерненко. А еще ж есть военные, еще не сказавшие в политике своего главного слова. Это и главком Залужный, и глава ГУР Буданов. Нынешние наскоки на Порошенко можно назвать прелюдией. Решающее политстолкновение может произойти или во время выборов, или политического кризиса, который, возможно, предвосхитит избирательную кампанию или произойдет вместо нее, если выборы будут отложены. Думаю, Порошенко припомнят и угольное дело, и торговлю с Россией, и много чего еще", - говорит Бортник.

Однако против власти наступающим с правого фланга тоже есть что применить. "Я бы обратил внимание на темы по Украине, которые наравне с войной стала поднимать западная пресса - сохранение коррупции и нарастающая угроза авторитаризма. Стоит ожидать, что на этом будут делать акцент и растущие в числе оппоненты власти справа. Политическая система Украины в целом продолжается разогреваться к выборам", - говорит политолог Бортник.

Кто главный на "улице"

В свете борьбы за "правую" нишу инцидент с Черноволом показателен еще вот в каком плане.

"Несмотря на объект в лице одного экс-депутата, это была силовая акция, хорошо знакомая по довоенным временам. Она означает, что"уличную" политику уже столбят. Показывают, что не только сторонники Порошенко могут себя в ней проявлять. Молодая элита требует место под вослевоенным солнцем. Нам нужно ждать борьбы в правом лагере за господство над улицей, которое в украинских условиях может носить решающее в политике значение", - прогнозирует политолог Вадим Карасев "Стране".

Власти это может быть даже выгодно. Сама-то она, имея в своем подчинении армию и правоохранительные органы, в условиях военного положения, которое позволяет "закручивать гайки" в стране, чувствует себя более-менее уверенно.

"А Порошенко приходится отвлекаться на борьбу за "улицу", что его сдерживает в других сферах. ОП же может в этой ситуации принять роль арбитра, потом показать себя антикризисной политической силой, особенно, если будет решено подобрать и русско-, и украиноязычный патриотический электорат", - говорит эксперт Карасев.

В целом, по его словам, "гонки патриотов" уже начались.

"Как можно вырваться вперед на общем патриотическом фоне, когда патриоты - все: от власти до молодых радикалов? Нужно стремиться стать самым большим, главным патриотом в стране. Еще большим милитаристом, самым громким противником любых соглашений с врагом. Рождается неопатриотизм. Но политическая молодежь может не признать в старой элите неопатриотов. "Старикам" припомнят все грехи. И Порошенко особенно много чего есть сказать. Как мы видим, это уже началось", - полагает Карасев.

Источник в политических кругах полагает, что борьба на "правом фланге" будет обостряться.

"Порошенко застолбил эту нишу, в которую хотят зайти много желающих. Это и Притула, и ряд известных волонтеров и журналистов, и связанные с западными структурами грантовые организации. А в будущем, возможно, и военные. Сейчас они видят шанс на рывок. Но Порошенко им путает карты, не пуская никого на свою "поляну". Также к Порошенко неоднозначное отношение у ЕС и США, которые бы хотели видят другую оппозицию Зеленскому из более молодых лиц, еще не бывавших при власти и не обладающих крупными активами, а значит - и не имеющих финансовой самостоятельности. Поэтому борьба здесь будет нарастать. И история с Черноволом показывает, что она может принимать довольно радикальные формы", - говорит источник.