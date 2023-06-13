Экс-депутат Тарас Черновол прокомментировал инцидент с нападением активистов на него и свой пост про вдову погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алину Михайлову, в котором он написал про "подолигархических шмар", и многие посчитали, что эта фраза относится к Михайловой.

"Свой пост я написал в связи с тем, что журналистка Янина Соколова пригласила на 5 канал, который сегодня ограничен в работе и является последним островком свободы, Алину Михайлову, про которую я ничего плохого не писал. Михайлова заявляла, что всех сторонников Порошенко нужно вешать на заборах.

Я написал несколько слов про свободу слова и что мы должны сохранить эту свободу потому что на общенациональном марафоне представляют только позицию власти и олигархических шмар. Никакой привязи к Михайловой эти слова не имели. А поскольку я постоянно затрагиваю Ермака и Зеленского, возникло желание отомстить. И данная акция носит исключительно провластный характер",- заявил Черновол.

Напомним, что сегодня на него напали активисты в Киеве, облили мочой, зеленкой и бросили в мусорный бак.

Также мы писали о том, что Под Бахмутом погиб Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи