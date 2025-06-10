Давление властей Украины на Украинскую Православную Церковь (УПЦ) усиливается.

Как сообщала "Страна", Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) после вступления в силу ключевых статей закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций" (более известный как "закон о запрете УПЦ") начала проверку Киевской митрополии УПЦ на предмет "аффилированности" с Русской православной церковью (РПЦ), деятельность которой на территории Украины запрещена. Проверяют УПЦ несмотря на то, что Церковь не раз заявляла о "полном отделении" от Московского Патриархата. Впервые это было задекларировано на церковном Соборе в Феофании в 2022 году в связи с широкомасштабным вторжением России в Украину. В устав УПЦ тогда были внесены соответствующие изменения.

Собор также осудил российское вторжение и выразил несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны. С того момента УПЦ ведет самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, например, поддерживая контакты с другими Автокефальными Поместными Церквями, открывая приходы за границей и варя в Киеве миро для собственных нужд. Много помогает УПЦ и воюющей украинской армии, и пострадавшим от войны верующим.

Однако власть линию на давления на церковь сохраняет и ужесточает. Основным тезисом многих официальных лиц остается утверждение, что заявления УПЦ об отделении от РПЦ - фикция. И надо на этом основании довести дело до запрета УПЦ.

На протяжении уже долгого времени на УПЦ оказывается сильнейший нажим, причем ГСУЭСС здесь - только один из инструментов. С фактического согласия и содействия власти у УПЦ отбирают храмы и переманивают приходы. Зачастую это сопровождается столкновениями прихожан с "активистами". Постоянно возбуждаются уголовные дела против иерархов Церкви.

И теперь, с конца мая, власти получили возможность начать юридический процесс запрета УПЦ.

Однако, в процессе обнаружился серьезный внешний сдерживающий фактор - позиция новой американской администрации.

В Америке активизировалась критика политики украинской власти в отношении УПЦ после прихода к власти Трампа. Отметился даже вице-президент Джей Ди Вэнс, жесткую линию в этом вопросе также проводит журналист Такер Карлсон, влиятельный среди трампистов.

Очевидно, такое положение вещей беспокоит Офис президента.

Там отрицают ущемления прав какой-либо религиозной общины в стране, а обвинения называют "российскими ИПСО". Тем не менее, глава ОП Ермак во время своего недавнего визита в США собирался обсуждать с представителями президента Дональда Трампа, помимо прочего, "пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви". Это породило версию, что позиция США в отношении запрета УПЦ, к которому шло дело, остается критической, поэтому украинской власти, вероятно, приходится объясняться. Примечательно, что свою контригру в вопросе религиозной свободы в Украине представители власти, общаясь с американцами, строят на примерах давления на протестантские общины на захваченных россиянами территориях.

Как повлиял визит Ермака в США на ситуацию вокруг УПЦ - читайте в статье "Страны".

Планы по запрету

Сначала о начавшейся проверке ГСУЭСС. Относительно УПЦ там было два важных официальных сообщения. 17 мая служба сообщила о начатом "исследовании" на предмет "наличия признаков аффилированности" руководящего органа УПЦ - Киевской митрополии. При этом уже 27 мая ГСУЭСС опровергла якобы слухи, что проверка уже завершена.

Подробности о том, как проходит проверка и какие последствия она имеет, мы рассказывали здесь.

Напомним, что закон писался под Украинскую Православную Церковь, а "связями с РПЦ" еще до принятия законодательного акта его лоббисты считали, например, даже упоминания УПЦ в документах самого Московского патриархата, которые самостоятельно убрать украинская Церковь никак не может.

При этом в обращении предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия по случаю третьей годовщины Собора УПЦ в Феофании, обнародованном 21 мая, снова сказано, что УПЦ "более не является частью Московского патриархата".

"Собор четко заявил о стремлении нашей Церкви к полной канонической независимости. И на данный момент мы уже имеем все атрибуты такой независимости. Наша Церковь самостоятельно решает все вопросы своей внутренней и внешней жизни: открывает новые епархии, избирает епископов и предстоятеля без вмешательства со стороны других Поместных Церквей, самостоятельно изготовляет святое миро для собственных нужд, открывает приходы за границей", - говорится в обращении.

Также митрополит Онуфрий напомнил, что Собор в Феофании "однозначно осудил российскую военную агрессию против Украины и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно этот войны".

В Украинской Православной Церкви отвергают претензии по поводу упоминания в документах или официальном сайте РПЦ.

"УПЦ неоднократно заявляла о том, что митрополит Онуфрий не является членом Синода РПЦ. Епископы не входят ни в какие административные органы РПЦ. И письменно, и устно, и в официальных обращениях Синода, и в письмах, направленных в адрес руководства государства, неоднократно это разъяснялось. Сколько раз еще нужно писать? Возможно, по мнению Виктора Еленского (глава ГСУЭСС и один из главных лоббистов закона о запрете УПЦ - Ред.), какими-то клятвами еще нужно скреплять эти заявления? Ну, мне неизвестно… На чем основывается такая методология ГСУЭСС? Они требуют от нас, чтобы мы вступили в официальную переписку с запрещенной в Украине религиозной организацией? Почему представители государства побуждают украинскую Церковь к противоправным действиям и к коммуникации с запрещенной религиозной организацией?" - заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент в интервью украинскому изданию "Телеграф".

Позиция ГСУЭСС в отношении УПЦ проявляется и в другом примере.

Так, служба не внесла подавляющее большинство юрлиц УПЦ - то есть приходы, монастыри, епархии и т.д. - в список религиозных организаций, относящихся к "критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период".

"Это означает, что многие тысячи приходов УПЦ, в отличие от всех остальных религиозных объединений (ПЦУ, УГКЦ, РКЦ, баптистов, иеговистов, мусульман, иудеев, кришнаитов, даже неоязычников) отныне прямо лишены государством права забронировать своих руководителей (священников) от мобилизации. Для чего это делается - догадаться несложно. Основная цель данного откровенно дискриминационного списка ГСУЭСС - заставить как можно больше священников УПЦ перейти в ПЦУ (причем вместе с общинами), шантажируя отправить их на фронт в случае несогласия", - написал на своей странице в Facebook публицист и диакон Украинской Православной Церкви Андрей Глущенко.

Отметим, что в списке на бронь при этом есть "Посольство Божье" Сандея Анделаджи и "Церковь Возрождение" Владимира Мунтяна.

Как уточнил на своей странице в Facebook внештатный эксперт ГСУЭСС Андрей Смирнов, поддерживающий ПЦУ, список для госслужбы составляли налоговики по своим отчетам. И вряд ли они просто "не заметили" тысячи юрлиц УПЦ.

Митрополит Нежинский и Прилукский Климент полагает, что это еще одно поражение в правах УПЦ, хотя на это нет оснований, даже исходя из закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций".

"Экспертиза ГСУЭСС только началась. Теоретически никто сейчас точно не может сказать, к каким выводам она придет. Есть связь (с РПЦ — Ред.), нет этой связи — законного ответа еще нет. Зато к нашим религиозным общинам и священнослужителям та же ГСУЭСС уже применяет ограничения. На основании чего? Выходит, что эта экспертиза является фарсом? Выходит, что кто-то давно уже назначил УПЦ во всем виновной еще задолго до подтверждения и обнародования выводов этой экспертизы, решений судов и т.д. Конечно, чиновники могут раз перешагнуть мораль, второй, третий раз. Но следствием станет только рост инфляции в доверии общества к любым действиям представителей государства", - заявил владыка Климент в комментарии "Стране".

Он также напомнил, что УПЦ на протяжении уже долгого времени сталкивается с системной практикой отъема храмов.

"Уже есть целые регионы, где главы ОВА (областных военных администраций — Ред.) отчитываются о полной ликвидации УПЦ, под чем чиновники понимают, как мне кажется, конфискацию у религиозной общины культового помещения и лишение возможности свободно и легально совершать религиозные обряды. И хотя исторически в этих регионах наша церковь не была представлена ​массово, это досадный факт. Есть и другие примеры — регионы, где местные власти принципиально не соглашаются с навязыванием репрессивных мер по УПЦ. И не думаю, что существующие законы существенно повлияют на имущественный статус церквей. Скорее это однозначно углубит разделение Украины по религиозному признаку. Социологи говорят, что такая перспектива лежит на поверхности. Поэтому кто-то заинтересован в именно таком развитии событий. Развитию, направленному на расшатывание и углубление дестабилизации, а не консолидации общества", - говорит митрополит.

То есть в целом, давление на Церковь продолжается, хотя власти приходится действовать осторожно. Как неоднократно писала "Страна", в республиканском истеблишменте США - прежде всего, его консервативной части - есть мнение, что политика Банковой в отношении УПЦ является ущемлением религиозных свобод в Украине.

Публично ключевые представители власти никак не высказывались, хотя из уст блогеров и комментаторов, поддерживающих линию на запрет УПЦ, звучат на этот счет опасения.

Похоже, в Офисе президента пытаются доказать американской стороне, что обвинения насчет ущемлений безосновательны.

"Может стать поводом для прекращения помощи"

Глава Офиса президента Андрей Ермак, отправляясь недавно за океан, анонсировал и разговор на религиозную тематику для противодействия "российской пропаганде, связанной с вопросами Церкви".

Вместе с Ермаком выступали на эти темы также глава ГСУЭСС Виктор Еленский, зам Ермака Елена Ковальская, а также пастор Церкви "Благодать" из захваченного Россией Мелитополя Михаил Брицын. Как сказано в официальном сообщении ГСУЭСС, эта часть украинской делегации провела широкий круг встреч с официальными лицами - в том числе, представителями украинского лобби среди сенаторов и конгрессменов, экспертами из различных think tanks, религиозных кругов.

"Те, кто помогает Украине - те защищают религиозную свободу. Они расширяют ее простор и спасают жертв религиозных преследований, которые находят убежище на украинской земле", - цитирует Еленского сайт ГСУЭСС.

При этом, исходя из всех заявлений власти упор она делала на ущемлении прав верующих на захваченных россиянами территорий, причем протестантских конфессий (которые очень влиятельны в США).

"На украинское руководство оказывается давление по линии Вэнса, что необходимо разрешить свободно действовать всем конфессиям в Украине и прекратить гонения на УПЦ. Ермак хотел построить риторику на противопоставлении, что Киев не занимается гонениями, это у россиян проблемы со свободой вероисповедания. Но, по моим данным, он не нашел в этом поддержки. США разделяют эти кейсы и продолжают критиковать ситуацию в Украине, хотя пока и не публично", - комментирует политолог Кость Бондаренко "Стране".

При этом он прогнозирует, что нажим на УПЦ внутри Украины вряд ли ослабнет в том числе и через попытки создать раскол внутри Церкви, перетянув на свою сторону часть иерархов.

"Власть будет исходить из того, будет ли эффективной попытки расколоть УПЦ, в том числе изнутри. Упреки со стороны американцев могут вызвать обратную реакцию. Могут, напротив, усилиться голоса тех, кто говорит, что-де Вашингтон после прихода Трампа для нас уже не такой уж и указ. Мол, не надо воспринимать всерьез Вэнса", - допускает Бондаренко.

В то же время, по его мнению, такая "игра" чревата неприятными для власти последствиями.

Он не исключает, что "на каком-то этапе может возникнуть инициатива по введению персональных санкций против представителей власти, способствующих давлению на УПЦ, по типу знаменитого Акта Магнитского. Оригинальный "акт Магнитского" приняли в США после смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2012 году. Изначально это был список людей, которые, по мнению американского правительства, причастны к нарушению прав человека и коррупции в России. Позже аналогичные документы приняли и ряд других стран.

Ранее на введение санкций по типу Акта Магнитского в случае радикальных действий в отношении УПЦ допускал и ее адвокат Роберт Амстердам, у которого широкие связи в республиканском истеблишменте.

Пока что вероятность появления такой инициативы видится низкой. Однако политика сегодняшней американской администрации слишком непредсказуема. И если в какой-то момент США могут понадобиться дополнительные аргументы, чтоб дистанцироваться от войны в Украине, то фактор давления на УПЦ может сыграть далеко не последнюю роль.