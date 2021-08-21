Медиа-эксперт и журналист Юрий Молчанов поделился со "Страной" своим мнением о введённых СНБО санкциях против издания и главного редактора Игоря Гужвы.

"Они будут давить дальше, как мы видим по холдингу Медведчука и трём каналам. Их не останавливает ни реакция общества, ни потенциальные юридические последствия, ни политические риски. То есть они идут ва-банк, и есть все основания полагать, что они останавливаться не будут. Я думаю, они будут пытаться ограничить доступ к сайту, наклонять провайдеров, мобильных операторов. В Сумской области, например, сайт уже не открывается. Пытаюсь зайти через ВПН - тоже не получается.

Второе - этот снежный ком нарастает, они обрастают врагами по часам. К чему это приведёт в политическом отношении, предсказать крайне сложно. Очевидно, что ничем хорошим это не закончится, потому что у Зеленского нет ни опыта, ни возможностей, ни интеллекта играть свою роль за рубежом. Поэтому, так же как был пропущен "Северный поток-2", так же Украина упускает массу других возможностей, в том числе и политических для решения своих задач, под какими-то абсолютно непонятными интервью и попытками шантажировать власти США и других стран Европы. Мне стыдно это все читать.

Думаю, что они потеряют все украинское общество, если будет баниться сайт "Страны". Нужно всем вместе работать над тем, чтобы медийная культура украинцев не ограничивалась только телевизором и сайтами. Люди должны учиться пользоваться Телеграмом и Ютуб, это нужно усиливать", - заявил Молчанов.

Напомним, что сегодня, 20 августа, СНБО ввел санкции против Игоря Гужвы и издателей "Страны". Все подробности, реакция, комментарии лидеров мнений - в нашем обновляемом материале.

Также "Страна" публиковала реакцию Игоря Гужвы на введение СНБО санкций против него и издания. Гужва назвал решение беспредельным и основанным на не озвученных "данных СБУ". Также он заверил, что "Страна" продолжит свою работу.