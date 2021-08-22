В воскресенье утром, 22 августа, между Тернопольской и Хмельницкой областями был развернут гигантский Государственный флаг Украины.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам председателя Гуковской громады Петра Ильницкого, огромный флаг был развернут через мост на границах двух громад как символ украинского единства.

Рекорд установили в честь 30-й годовщины Независимости Украины. Его зафиксировали в Национальном реестре рекордов. Длина флага составила 3 тысячи метров, а ширина - один метр.

Сообщается, что сегодня после панихиды у памятника командиру УПА Роману Шухевичу у окраин Гукова, представители Скала-Подольской поселковой и Гуковской сельской территориальной громады получат сертификаты об установлении рекорда.

Кроме того, в полдень пройдет акция "Заплетемо Україну разом", на которой будет действовать полевая кухня. Также состоится концерт с насыщенной художественной программой с местными мастерами народного творчества.

Напомним, в субботу, 21 августа, в преддверии Дня государственного флага и Дня Независимости Украины в Одессе гигантский желто-голубой стяг подняли на Воронцовском маяке.

Также сообщалось, что к празднованиям Независимости и Дня государственного флага в разных областях Украины устанавливают огромные флагштоки. Однако один из них не достоял до торжественной даты - флагшток в Херсоне обрушился 20 августа.