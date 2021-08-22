В Управлении государственной охраны (УГО) напомнили, что во время празднования Дня Независимости Украины использование беспилотников будет запрещено. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Так, во время проведения военного парада к 30-летию годовщины Независимости будет осуществляться мониторинг воздушного пространства при помощи средств радиоэлектроники. Нарушители рискуют остаться без своих дронов.

В связи с этим в УГО решили напомнить об ответственности, призвав людей не подвергать опасности себя и окружающих.

Ознакомиться с картой зоны запретов и ограничений можно по этой ссылке.

Напомним, в этом году Украина отмечает 30-летие Независимости, в связи с чем украинцам предлагают масштабную программу празднований. Ее растянули на несколько дней. Всего предполагается около 150 мероприятий по всей территории страны.

В День флага планируют поднятие гигантских стягов на флагштоках по всей Украине.

А в День Независимости главным событием станет военный парад на воде и суше. Он пройдет в Киеве и Одессе. Также на "Олимпийском" пройдет торжественный концерт с участием украинских исполнителей и итальянского тенора Андреа Бочелли.