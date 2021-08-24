Телеведущая Диана Панченко, которая 23 августа приняла участие в протесте журналистов в Киеве, ожидает ослабление власти и падение на дно ее рейтинга. Также на акции протеста ведущая заявила, что терпеть еще три года правовой беспредел невозможно.

Ее слова приводит сайт NewsOne.

Панченко напомнила, как зимой "прихвостни власти" злорадствовали по поводу запрета телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne. Однако после санкций против "Страны", а также против медиаресурсов Анатолия Шария такого бурного веселья уже не было. По ее мнению, это говорит о том, что власть слабеет.

Диана считает, что осенью у власти будет особенно сложный период, связанный с ростом тарифов на газ (цены на который уже растут на мировых хабах), веерными отключениями света, новой волной коронавируса и коронавкризиса, а также непростой геополитической ситуацией.

"Встреча с Меркель это продемонстрировала, а впереди еще встреча с Байденом", - сказала Панченко.

Телеведущая заявила, что в украинском руководстве находятся люди без идей и принципов, упивающиеся властью и не думающие об улучшении благополучия людей.

"Они одержимы этой властью, это единственная сегодня их страсть. И все их действия нацелены на то, чтобы эту власть удержать, потому что они, как наркоманы на игле, зациклены на ней", - сделала образное сравнение Панченко.

По ее прогнозу, рейтинг власти будет падать, и в какой-то момент наступит точка невозврата.

Она сказала, что терпеть еще три года правовой нигилизм и тарифный геноцид невозможно, и призвала украинцев рационально делать свой выбор.

Ранее "Страна" рассказывала, как прошла вечерняя акция протестов журналистов.

Также мы писали о митинге сотрудников телеканала "Наш", который прошел несколькими часами ранее этой акции.