Глава украинского правительства Денис Шмыгаль распорядился, что в каждом регионе должно быть создано или восстановлено производство, на котором работало бы не менее 500 человек.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Также народный депутат опубликовал фото распоряжения, в котором Шмыгаль обращается к главам облгосадминистраций, Киевской городской государственной администрации и руководителям министерств. Все они должны будут каждый месяц отчитываться о работах в этом направлении Министерству экономики.

В документе, который Железняк со ссылкой на источники называет подлинным, содержится призыв принять меры, чтобы разработать инвестиционный проект, в который было бы сделано много вложений. Производства в регионах нужны, чтобы делать конкурентоспособную продукцию. Проекты планируют сопровождать в режиме "инвестиционной няни".

По информации Железняка, официально документ пока что не обнародован.

Напомним, недавно президент Эстонии посоветовала своим гражданам не инвестировать в Украину .

Также мы писали о том, что Рада приняла закон об "инвестнянях" в декабре прошлого года.