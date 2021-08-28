На речной границе Норвегии и России появился необычный знак, который запрещает мочится в сторону Российской Федерации. Нарушившим предписание знака грозит весьма крупный штраф.

Об этом сообщает RTL Today.

Знак установлен возле реки Ворьема, к которой часто приходят туристы, желающие полюбоваться Россией, которая находится всего в нескольких метрах. Если у кого-то из них появится желание справить малую нужду в сторону границы, такому человеку придется заплатить штраф в три тысячи норвежских крон (это около 9,3 тысяч гривен).

Поставили знак неравнодушные граждане, расположив его рядом указателем, который предупреждает о том, что пограничники ведут видеонаблюдение за участком.

По словам комиссара норвежской пограничной службы Хойлунда, которому поручено обеспечить соблюдение соглашений, регулирующих добрососедские отношения между Норвегией и Россией, российские власти никогда не жаловались на инциденты с мочеиспусканием на границе.

Напомним, недавно в Германии произошел политический скандал: неизвестные развесили плакаты, на которых Калининградская область России указана в составе Германии. Это были ретро-плакаты 1949 года.

Однако в Кремле на произошедшее отреагировали довольно спокойно, потому что плакаты-де не отражают позицию официального Берлина.