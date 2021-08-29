В воскресенье, 29 августа, украинские паралимпийцы на соревнованиях в Токио получили девять медалей. Наша сборная остается на пятом месте в неофициальном общекомандном зачете.

Золото принесла Оксана Зубковская, выиграв соревнования по прыжкам в длину. Обладательница действующего олимпийского рекорда в этот раз прыгнула на 5,54 м.

Также лучшим в своей дисциплине сегодня стал Роман Полянский. Он выиграл заплыв в академической гребле на дистанции 2000 м (категория PR1).

В активе Андрея Трусова, Дениса Остапенко, Ильи Яременко в плавании сегодня - серебренные награды. Они стали одними из лучших в заплывах на 400 м вольным стилем, 50 м на спине и 50 м вольным стилем соответственно.

Серебряных наград также добились Анастасия Мыснык в толкании ядра и Наталья Олейник в пауэрлифтинге (категория до 79 кг).

В соревнованиях по дзюдо среди мужчин в категории до 90 кг Александр Назаренко выиграл бронзу.

Максим Веракса добился этой же награды в плавании на 50 м вольным стилем.

На Паралимпиаде в Токио у сборной Украины уже 10 золотых наград, 22 серебра и 11 бронз.

Как сообщала "Страна", уроженец Славянска Андрей Калина принес России золото на Паралимпиаде.

Также мы писали о том, что в топ-5 медального зачета Паралимпиады Украина вошла в субботу, 28 августа.