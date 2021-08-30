В Китае приняли решение сократить допустимое времяпрепровождение несовершеннолетних детей в онлайн-играх. Теперь им можно играть до трех часов в неделю на выходных и в праздничные дни.

Об этом пишет Bloomberg в понедельник, 30 августа.

По данным агентства, детям можно играть на онлайн-платформах от Tencent Holdings Ltd. до NetEase Inc до трех часов в неделю в течение пятницы, cубботы, воскресенья и праздничных дней. При этом, только 8:00 до 21:00.

Аналитики ожидают, что резкое ужесточение ограничений нанесет удар по индустрии.

"Три часа в неделю - это слишком мало. Такая политика также окажет негативное влияние на Tencent, - сказал исполнительный директор UOB Kay Hian (Гонконг) Стивен Люнг.

Отметим, что с 2019 года геймерам можно было играть онлайн до 1,5 часов в день.

Ранее мы писали, что немецкое федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur запретило детям пользоваться умными часами из-за угрозы прослушки. Там также просили родителей уничтожить уже купленные гаджеты.

Кроме того, "Страна" писала, что в Сумах ввели комендантский час для детей и подростков, чтобы они не пили алкоголь по ночам.