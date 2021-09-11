В австралийском штате Новый Южный Уэльс лис по кличке Рэмбо три года мастерски скрывается от экологов, очищающих леса от завезенных хищников. Из-за него в регионе не могут выпустить редких сумчатых и грызунов.

Об этом сообщает природоохранная организация Australian Wildlife Conservancy.

Уникальная природа Австралии давно и сильно страдает от завезенных видов. Самый большой урон ей наносят одичавшие кошки и обыкновенные лисицы, охотящиеся на местных животных. Некоторые местные виды навсегда исчезли из-за завезенных хищников.

Специалисты по охране природы пытаются сохранить находящихся под угрозой животных, создавая безопасные убежища. Для этого они обносят обширные территории заборами и уничтожают оставшихся внутри кошек и лис. Затем на огороженные участки выпускают представителей фауны, которые не смогли бы выжить в присутствии завезенных хищников.

В 2018 году началось создание заповедника в лесу Пиллига на территории штата Новый Южный Уэльс. Вокруг участка площадью 5800 гектаров экологи построили изгородь и быстро истребили тамошних хищников. На следующем этапе сюда они планировали переселить в заповедник мелкого кенгуру Bettongia penicillata, грубошерстного бандикута, чернохвостую сумчатую куницу и равнинную мышь.

Однако благодаря камерам видеонаблюдения исследователи выяснили, что одному самцу лисицы удалось пережить истребление сородичей на огороженной территории. Поскольку даже единственный хищник представляет угрозу для аборигенных сумчатых и грызунов, завоз редких видов в лес Пиллига пришлось отложить. Вместо этого специалисты сосредоточились на поисках лиса.

Они так и не дали плодов. Охотники потратили 465 часов, чтобы найти зверя с помощью дронов, тепловизоров, аэросъемки и собак. Также лис ни разу не позарился ни на одну из 2785 отравленных приманок. В общей сложности за три года зверь лишь дважды показался на глаза людям: в 2019 году, когда ночью посетил лагерь для персонала, и в 2020 году, когда убегал от охотничьих собак.

Примерно раз в три месяца лис, получивший прозвище Рэмбо в честь персонажа Сильвестра Сталлоне, появляется перед одной из 97 камер, установленных в лесу. Но некоторое время назад зверь научился обходить и фотоловушки. Чтобы вновь отслеживать его перемещения, пришлось сдвинуть каждую из камер примерно на 500 метров.

По вине Рэмбо завоз редких животных в лес Пиллига задерживается уже на 18 месяцев. Кроме того, Рэмбо угрожает млекопитающим, птицам и рептилиям, которые уже живут в лесу Пиллига.

Специалисты считают, что Рэмбо родился в 2018 году и во время строительства забора был совсем молодым лисом. Сейчас ему три - три с половиной года. Поскольку лисицы в дикой природе в среднем живут по пять-шесть лет, в ближайшем будущем проблема с Рэмбо может решиться сама собой: либо он умрет от естественных причин, либо состарится и совершит фатальную ошибку. Однако если учесть, что на огороженной территории у лиса есть доступ к еде и воде и нет конкурентов, он может прожить на несколько лет дольше.

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