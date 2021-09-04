Современный мир дарит подросткам возможность неограниченного общения и создания контента в интернете. Однако пользование всемирной паутиной имеет не только достоинство, но и приносит становящимся личностям ощутимый вред.

В Центре общественного здоровья Минздрава перечислили риски, связанные с времяпрепровождением подростков в сети.

Как показывают исследования, дети часто могут чувствовать себя плохо из-за невозможности пользоваться социальными сетями, то есть у них вырабатывается зависимость. Ради того, чтобы больше посерфить в сети, они начинают даже пренебрегать своими увлечениями в оффлайн. Кроме этого, нередко из-за сидения в интернете и соцсетях в семьях возникают ссоры.

Сам интернет - тоже далеко не безопасная среда. В нем ребенка подстерегают следующие риски:

риск обмана, большое количество дезинформации и искаженных данных;

риск виктимизации, использования другими во зло персональной информации человека;

риск импульса - в интернете легко сказать то, что не было бы сказано лично;

риск убеждения - онлайновый опыт может влиять на личную деятельность;

риск привыкания - повторное использование может создать зависимое поведение.

Социальные сети и общение в интернете играют важную роль в формировании подростковой личности. Подросткам важно рассказывать о том, как безопасно пользоваться социальными сетями, и помогать формировать правильную культуру общения онлайн, резюмировали в Минздраве.

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