В среду, 1 сентября, в День знаний, в Виннице во время школьной линейки умер 71-летний мужчина, который пришел на праздник к своему внуку. Ему стало плохо в актовом зале образовательного учреждения.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря областного управления полиции Ирину Добровольскую пишет "Общественное".

Трагедия произошла в школе №4. По словам спикера правоохранителей, линейка началась в 9:00. Уже через пять минут после начала - в 9.05 мужчина почувствовал себя плохо и сел на скамейку. Участковый начал оказывать первую медицинскую помощь. Дедушку начали реанимировать, "но когда приехала скорая помощь стало поздно".

По предварительным данным, причина смерти - остановка сердца.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве при загадочных обстоятельствах умер 30-летний мужчина.

Также сообщали, как во Львове на скамье возле церкви внезапно умер 53-летний мужчина. По информации правоохранителей, он вместе с соседом пришел в храм по случаю Крещения, но затем ему стало плохо, а через некоторое время он умер на скамье до приезда медработников.