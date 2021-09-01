Кабинет министров Украины уволил с должности заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Ивана Лищину. Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 1 сентября.

Известно, что Иван Лищина находился на посту замминистра юстиции с 2016 года и переживает уже второе увольнение. Первое произошло 5 сентября 2019 года, когда Кабмин своим распоряжением уволил Лищину с должности замминистра юстиции. Тогда экс-замминистра сообщил, что за время его пребывания на посту 840 решений ЕСПЧ закрыты в Комитете министров Совета Европы как выполненные за три года, по сравнению с 102 при всех предшественниках вместе.

А в августе 2019-го Кабмин переназначил Ивана Лищину на должность заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее "Страна" писала о том, что Медведчук подал в ЕСПЧ второй иск к Украине. Он требует права на защиту и справедливый суд.

Также мы сообщали, что ЕСПЧ обязал Украину выплатить по пять тысяч евро судьям старого Верховного суда.